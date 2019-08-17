В Крыму нехотя запустили управляемую ракету

Сегодня, 07:07

Выяснились новые подробности «случайного» взрыва в ангаре.

Крымский гарнизонный военный суд рассмотрел дело о нарушении правил обращения с оружием. Военнослужащие Алексей и Николай в сентябре 2017 года с аэродрома у города Саки запустили управляемую ракету Х-29ТД. Она упала в ангар и по удивительной случайности её боевая часть не сдетонировала.

Как следует из судебных материалов, военнослужащие повели себя халатно и не проверили исправность чековых механизмов. В результате чего в ходе тестирования ступеней ракеты произошло срабатывание пиропатронов, на которые был подан ток, что привело к запуску Х-29ТД класса «воздух-поверхность». Из-за данной ошибки инфраструктуре был принесён значительный ущерб. Ракета по пути уничтожила ворота и часть стены ангара, а также аппаратуру и «изделие 63М».

От этого инцидента Минобороны понесло финансовые потери в размере почти 47 млн. рублей, так как помимо неразорвавшейся пришлось списать и ещё одну ракету. В результате Алексею Чебанову было назначено наказание в виде ограничения по военной службе сроком на один год и три месяца, а Николаю Звереву сроком на один год. Также в пользу государства из их денежного довольствия будут удерживать 15 и 10 процентов соответственно.

Многим может показаться, что случайности в Крыму не случайны и этот инцидент связан с недавним взрывом на полигоне в Северодвинске. Однако военные эксперты заверяют, что порой случайности таковыми и являются.