Контракты российских наёмников в Африке рассекретили в сети

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Бойцам платят «гроши» за смерть в ЦАР.

Споры о существовании частных военных компаний ходят давно. Погибшие за рубежом граждане РФ официально не состояли на службе в армии, однако в Россию продолжают прибывать гробы. Недавно в сети появились подробности контрактов наёмников. Как выяснилось, частники получают копейки за то, что рискуют собственной жизнью на чужбине.

Детали контрактов раскрыл для СМИ бывший солдат одной из таких private military company (PMC). По его заявлению, вербовка в ряды наёмников происходит по знакомству и рекомендациям, эдакий способ сарафанного радио. Многих берут из-за военного опыта на Донбассе. База, где непосредственно, происходит подготовка бойцов, находится в Краснодарском крае.

Что же касается оплаты, то СМИ сообщают, что за свою работу наёмники получают жалкие «гроши», от 150-240 тысяч. Солдат заявил, что компания в основном занимается проведением операций в Африке. Исходя из описания бывшего военного и слухов, которые активно ходили в сети, можно предположить, что это PMC «Щит».

СМИ сообщали, что военные этой компании были не раз замечены на территории ЦАР. Удивительное совпадение, но у России есть договор о военном сотрудничестве с этой африканской страной. Он предусматривает поставки вооружения российской стороной и подготовку местных военных.

Согласно информации, которую раскрыл бывший солдат этой компании, в Африке наёмники занимаются охраной различных шахт по добыче драгоценных камней и железных руд. Потери среди личного состава происходят в основном из-за различных инфекций и вторжений местных вооружённых групп. Для относительно мирного региона потери слишком большие, а руководство PMC волнует лишь одно. Как доставить тело домой, чтобы не оставлять следов.