Новый «Калаш» АМ-17 возьмут на вооружение в МВД

Сегодня, 13:27

АКМС-74У отойдет на второй план… Концерн Калашников опубликовал характеристики разработки.

Знаменитый оружейный концерн «Калашников» обнародовал тактико-технические данные нового компактного автомата АМ-17. Его общая длина составит 74 см, масса 2,5 кг, ёмкость магазина 30 патронов, применяемый патрон 5,45x39 мм. Оружие по заявлению производителя полностью сделано из полимерных материалов. Впервые автомат был представлен публике в 2016 году.

Оружейный эксперт считает, что АМ-17 заменит АКС-74У, которым вооружены бойцы МВД. Новое оружие может быть востребован и в ФСБ, а также в правоохранительных структурах и спецподразделениях. АКС-74У был принят на вооружение в 1979 году, он на несколько грамм тяжелее АМ-17 и как сообщают эксперты уступает новинке в мобильности. Стоит также отметить, что новый автомат может стать востребованным и у охранных предприятий различного рода.

АМ-17 представляет собой по сути новое поколение компактных автоматов. Помимо базового образца, концерном «Калашников» был создан малогабаритный бесшумный вариант автомата АМБ-17. Его основное отличие заключается в ином агрегате верхней коробки. То есть монтаж всех важных элементов находится на металлической шине, что позволяет нижнюю часть ствольной коробки изготовить из алюминия, или полимеров, в зависимости от модели.

АМ-17

Согласно материалам концерна, АМ-17 был изготовлен на основе известного МА Драгунова. Автомат знаменитого советского конструктора был разработан в рамках конкурса Министерства обороны, однако победителем стал АКС-74У, который в итоге и был принят на вооружение.