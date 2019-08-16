СМИ Америки: США не хотят давать в руки Украине серьёзные вооружения

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В США сомневаются, нужно ли давать Украине серьёзное оружие.

«США не хотят давать в руки Украине серьёзные вооружения. А вдруг оно попадёт к бойцам ДНР или даже в руки ГРУ», – утверждает американский журнал The National Interest

Владимир Зеленский на предстоящей встрече с президентом Америки, Дональдом Трампом, намерен вновь попросить у него летальное оружие и комплексы ПВО «Патриот», чтобы сбивать российские самолёты.

О том удастся ли Украине добиться этого, рассуждает обозреватель журнала Марк Епископос.

Как известно. Украинская армия вступила в конфликт в Донбассе находясь в плачевном состоянии. Войска её были не боеспособны, а боевая техника находилась в безобразном состоянии.

Украинский генерал Виктор Муженко признал, что ВСУ находится «в руинах» Но из катастрофических поражений 2014 и 2015 годов украинцы сделали только один вывод – для победы им не хватило американского оружия.

США выделили своим вассалам военную помощь. Но заключалась она в основном в старом снаряжении, поношенном обмундировании и прочих «импортных» вещицах. Да и то, наиболее ценные вещи, вроде комплексов контрбатарейной борьбы, немедленно оказались в руках бойцов Донбасса. Назло России?

Но это не смутило украинских генералов, они продолжали требовать большего.

В конце концов, Порошенко удалось вымолить у Пентагона вожделенные противотанковые ракеты «Джевелин». Правда Пентагон, скрепя сердце, выделил их в чисто символическом количестве и строго запретил их использование на Донбассе, но и это вызвало ликование у украинских полководцев: «Это только начало!»

Но продолжения не последовало. Сейчас Зеленский вновь едет бить челом Трампу по поводу зенитных комплексов «Патриот» и современных танков.

«Перспектив получить такое серьёзное оружие у украинцев не много», – считает Марк Епископос. Во-первых Трамп вовсе не горит желанием спровоцировать третью мировую войну. Во-вторых, такое оружие пригодится и самим Штатам и они вовсе не намерены раздавать его неизвестно кому. И, наконец, Пентагон в серьёз опасается, что современное американское оружие тут же окажется в лабораториях ГРУ.

Кроме того, эксперт уверен. Что громоздкие танки не помогут ВСУ в возможных уличных боях в Донецке и украинцам лучше всерьёз заняться модернизацией своих бронетранспортёров. А вот к передаче Украине залежавшегося на американских складах снаряжения, эксперт по-прежнему относится благосклонно. «Это отличная сделка для США», – считает он.

Так-что покорять мятежный Донбасс и совершать победный марш на Москву украинской армии придётся без вожделенной американской боевой техники. С тем, что есть.