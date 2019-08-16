Французский спецназ ворвётся в Россию на летающих блинах?

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На параде в Париже показали летающего солдата.

Похоже, сказка о бабе Яге может стать былью. «Мини ступы» для французских спецназовцев могут быть приняты на вооружение французской армии.

Хотя скорее этот аппарат напоминает блин, а не ступу. Но предназначение ту него такое же– переносить своего владельца туда, где его не ждут.

Недавно в Париже состоялся военный парад в честь 230-й годовщины взятия Бастилии. На нём традиционно показывают новинки в области разработки вооружений. На это раз героем дня стал изобретатель Френки Запата. Он продемонстрировал летательный аппарат своего производства.

Чтобы доказать безопасность своего изобретения автор решил продемонстрировать его самолично. В руках у Запаты была винтовка. Чтобы ни у кого не осталось сомнений. Какое использование своего детища предполагает автор.

Хотя время нахождения в воздухе у транспортного средства Запаты пока не слишком велико – всего 10 минут, – но устройство уже вызвало интерес военного ведомства Франции. Скорость, которую развивает «летающий блин», наоборот, весьма впечатляюща. Он может разгонятся до 190 км в час, так что удержаться на нём неподготовленному человеку не так просто, и может оказаться под силу только матёрому спецназовцу.

По мнению военных, использована конструкция может быть в качестве средства для быстрой переброски небольших грузов, или даже в качестве штурмовой платформы.

Сообщений о повышенном интересе к изобретению со стороны ГРУ и ФСБ России во французской прессе пока не было.