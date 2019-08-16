Китай модернизировал самолёт JH-7A II - а улучшать не собирался

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Самолёт обнаружили на экспозиции в России. Сейчас на территории десяти государств проходят Армейские игры-2019.

Команда Китая участвует почти во всех соревнованиях, но внимание международной прессы привлекло отнюдь не это. На статической экспозиции в России во время открытия был обнаружен самолёт JH-7A II. Это модернизированная версия истребителя-бомбардировщика JH-7A.

Это первый случай, когда модернизированная версия была показана на публике. Хотя ранее предполагалось, что Китай собирается вывести из эксплуатации эту серию бомбардировщиков, так как их дальнейшее производство казалось правительству нецелесообразным. Кроме того Китайская Народно-освободительная Армия начала использовать новейший J-16, который превосходил JH-7A по характеристикам.

Однако участие в соревнованиях проводимых за рубежом, показывает на сколько модернизированный истребитель готов к несению боевой службы. Как сообщает Global Times, в докладе об обновлённом истребителе не содержится значительной информации о разнице между версиями самолёта.

Тем не менее, китайский военный аналитик Вэй Донсю, сделал предположение, что JH-7A II можно было бы оснастить более современной радиолокационной и авионической системой, повысив летные характеристики истребителя и это позволило бы нести больше вооружения, увеличивая тем самым, огневую мощь и точность.

Имея такое вооружение, НОАК сможет ещё сильнее упрочить своё положение как мировой державы.