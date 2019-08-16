ВВС Индии вынуждены покупать устаревшие российские авиаракеты

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Контракт на поставку авиационных ракет для Индии стал мерой отчаяния для индийских ВВС.

Продолжение... К войне с НАТО? Россия перебрасывает танки Т-72А и Т-72Б/БА с хранения Массированный переброс военной техники обнародовали в сети. Китай модернизировал самолёт JH-7A II - а улучшать не собирался 12 августа было объявлено о заключении Рособоронэкспортом нового контракта на поставку 1 тысячи авиационных ракет для нужд ВВС Индии. В поставку должны войти 300 ракет класса водух-воздух средней дальности, 300 ракет малой дальности и 400 ракет средней дальности с радиолокационной головкой самонаведения. Ракеты, общей стоимостью 700 млн. долларов, предназначены для вооружения истребителей Су-30МКИ и МиГ-29, стоящих на службе в индийских ВС. Заключенный контракт уже назвали «контрактом доверия», который усилит военно-техническое сотрудничество между двумя странами.

Однако эксперты на одном из военных Telegram-канале поспешили разрушить «пропагандистскую» риторику вокруг поставки Россией ракет для Индии. По словам «экспертов», данная мера индийцев является шагом отчаяния. Весной 2019 года индийские ВВС на российских самолетах потерпели поражение от пакистанских ВВС на американской технике. Причина состояла в том, что старые ракеты еще советских разработок по своей «убойности» намного уступают американским аналогам нового образца.

Типы покупаемых ракет Р-73, Р-27, Р-77 хоть и являются более современными образцами, но разрабатывались еще при СССР. К сожалению, нового ни чего Россия предложить не может. Связанно это с тем, что конструкторской базы под разработку авиаракет в России просто нет. А индийцам деваться не куда. Чтобы перейти на более современную технику понадобится не один десяток лет. А в современной геополитике это время равно времени полного уничтожения любого государства, чем непременно воспользуются «друзья-соседи».

Вот поэтому, по словам все тех же «экспертов», все новейшие разработки российского ВПК состоят из единичных образцов, демонстрируемых везде, где только можно, отрабатывающих свое появление на свет в качестве рекламы для успешных продаж устаревших видов вооружения.