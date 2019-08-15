Самая смертоносная женщина в истории: Британцы восхитились советским снайпером

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Людмила Павличенко возглавила рейтинг лучших женщин-воинов в истории.

На днях, в британском интернет-издании Independent, вышла статья, посвященная самой известной женщине-снайперу времен Великой Отечественной войны Людмиле Павличенко. Материал был приурочен к годовщине встречи бойцов Красной армии, среди которых была Людмила, с президентом США Франклином Рузвельтом и его женой Элеонорой Рузвельт в 1942 году.

Знаменитая женщина-снайпер, известная на западе как «Мисс Кольт», попала на фронт, когда ей исполнилось 25 лет. Девушка долго добивалась того, что бы ее отправили воевать именно в качестве снайпера, а не медсестры. Полученное в довоенное время звание «Ворошиловского стрелка», сыграло свою решающую роль в принятии верного решения у начальника военкомата города Одессы, где Павличенко проходила дипломную практику.

За первые два года своей службы Людмила уничтожила 309 нацистов. Любимым оружием снайпера стала самозарядная винтовка Токарева (СВТ). Но это позже. Первоначально у девушки вообще не было оружия и его пришлось добывать прямо во время боя, взяв первую подходящую винтовку из рук павшего бойца. Только спустя некоторое время, доказав свою профессиональную подготовку устранением трех немецких офицеров, Людмила получила настоящее снайперское оружие.

В начале 1942 года в битве за Севастополь девушка была тяжело ранена и отправлена на лечение на Кавказ. Но придя немного в себя, Павличенко срочно вызвали в Москву, где объявили, что она вошла в состав делегации для поездки в США.

Цель визита бойцов Красной армии была настроить американское общество на высадку союзнических войск на территорию Европы, для совместной борьбы против нацистской Германией. Людмила Павличенко сыграла в этом одну из решающих ролей. Выступив перед публикой, милая молодая девушка заставила американцев рукоплескать ее выступлению и призвать правительство США открыть второй фронт. Independent поразился, с какой легкостью Людмила смогла поднять боевой дух у, привыкших к размеренной жизни, американских обывателей.

Павличенко единственная женщина-снайпер, награжденная звездой героя при жизни. Тот же Independent составил рейтинг всех снайперов Красной армии за годы ВОВ, и Людмила вошла в пятерку самых эффективных стрелков войны, а среди смертоносных женщин стала номером один.