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СВ-99 сделана на базе биатлонисткой винтовки.

Малокалиберная снайперская винтовка узкоспециального назначения СВ-99 предназначена для проведения операций в городских условиях. Винтовка используется антитеррористическими российскими спецслужбами, например, такими как ОМОН.

Недалеко, но четко. Чем поддерживают спецназ на расстоянии?

СВ-99, разработана конструкторами Ижевского машиностроительного завода, интересным фактом является то, что оружие сделана на базе спортивной винтовки «Биатлон-7-2», отсюда и малый калибр патрона 5,6 мм и небольшая дальность стрельбы по сравнению с остальными «спайперками». Такие характеристики оружия объясняется тем, что у нее своя область применения. К примеру, она используется для подготовки штурма охраняемого объекта.

Винтовка обеспечивает очень точную, почти бесшумную стрельбу на малой дистанции. С помощью СВ-99, можно поразить проектор, вывести из стоя средства сигнализации или камеры наблюдения, при этом не выдав местоположение стрелка.

Уникальная снайперская винтовка удобна в применении. Перезарядка короткая и быстрая, что позволяет стрелку, не меняя изготовки, сделать серию выстрелов в высоком темпе с ювелирной точностью. Звук самого выстрела достаточно тихий, а отдача практически неосязаема. Имеет массу 3,75 кг и емкость магазина в 5 патронов. Единственным большим минусом, является дальность стрельбы, которая не превышает более 100 м.