Лучшего из лучших спецназовца США убили в Ираке

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Погибший в 2018 году был признан номером один среди спецназа морской пехоты США.

10 августа в ходе перестрелки между объединенными силами морской пехоты США и силами специального назначения вооруженных сил Ирака с одной стороны и боевиками группировки ИГИЛ* (запрещена на территории РФ) с другой, погиб 35-лений комендор-сержант Скот Коппенхафер.

Коппенхафер служил во 2-ом батальоне рейдеров морской пехоты специальных операций. До перевода в элитный отряд, он с 2005 года прошел путь от пулеметчика до снайпера. А 2018-й год стал пиком его военной карьеры, когда Пентагон назвал сержанта «лучшим спецназовцем морской пехоты года» за руководство иракским спецназом, успешно противостоящим террористам на севере Ирака.

И на этот раз, Скот Коппенхафер, в качестве инструктора, сопровождал иракское подразделение во время патрулирования охраняемой территории. Боевики были в курсе о передвижении патруля и, устроив засаду, неожиданно для военнослужащих Ирака и США, открыли огонь на поражение. Американский морпех погиб одним из первых. Коппенхафер, по данным Пентагона, стал 87-м погибшим американским военнослужащим за все время проведения операции «Непоколебимая решимость» на территории Ирака.

Представители МО США в своем докладе признали, что ИГИЛ* (запрещена на территории РФ), вопреки заявлению президента страны Трампа о полном разгроме террористов, наращивает свое влияние в ближневосточном регионе. Боевики активизируются на северном Ираке из-за того, что с территории Сирии их вытесняют вооруженные силы Асада при активной поддержке России. «Загнанный в угол раненый зверь» активно пытается найти место для «зализывания ран» и наращивания боевой силы, потерянной в боях за Сирию. К сожалению, говорится в докладе, силы иракских ВС не в состоянии справится с боевиками даже при поддержке элитных подразделений США.

Складывается впечатление, что американская политика на ближневосточном регионе больше похожа на фразу «собака на сене». Боязнь полного вытеснения из региона заставляет держать на подконтрольных территориях хотя бы минимальный состав из военнослужащих США. А так как эта территория находится в зоне боевых действий, то и держать необходимо подразделения, прошедшие крещение огнем. И конечно, такими подразделениями являются элита ВС США. Американские спецназовцы пытаются научить местные ВС противостоять противнику. Но видимо местным не особо это и надо, раз при малейшем шухере они разбегаются, оставляя морпехов и зеленых беретов один на один с боевиками, которые, в силу своей малочисленности, гибнут в первую очередь. Но, ни чего не поделаешь. Такова политика правительства США.