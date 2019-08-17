Третья мировая придёт в Россию из Польши

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Американцы отступают из Германии - Вторая мировая закончилась. Третья пока не началась.

Польская газета «Жечпосполита» рассказывает о том, что США всерьёз задумались о переброске своих войск из Германии в Польшу.

Пока эта информация, просочившаяся в прессу, скорее выглядит угрозой, чем реальным планом. Даже скорее не угрозой, а прямым шантажом Германии.

«Варшава выполняет свои обязательства в отношении НАТО, выделяя на сферу обороны 2% ВВП, а Берлин этого не делает. Мы будем рады, если американские войска переведут из Германии в Польшу», - пишет в Твиттере посол США в Польше Джорджетт Мосбахер.

«Президент Трамп, и Джорджетт Мосбахер правы. Многие президенты просили крупнейшую экономику в Европе взять на себя часть расходов на собственную оборону», – вторит ей американский посол в Германии Ричард Гренелл.

Пока немцам удавалось успешно делать вид, что они не слышат призывов о необходимости больших трат на вооружение, но, похоже, дальше прятаться в тёмном углу им не дадут.

Чем это грозит Германии?

За многие десятилетия американские базы стали частью немецкой экономики. Вокруг баз сложилась целая индустрия обслуживающая нужды и прихоти своих бывших врагов. Уход американцев – большой удар для всех кто зарабатывает на этом.

Кроме того, отсиживаясь за спинами американских войск, бундесвер пришёл в такое катастрофическое состояние, что не представляет из себя серьёзной силы. Достаточно сказать, что только треть немецких танков готовы к боевым действиям. Остальные даже не в силах покинуть боксы. Об этом пишет немецкая газета Handelsblat.

А что поляки? В Польше давно спят и видят, как бы залучить к себе побольше американских солдат. Во первых это возможность оставить немцев с носом и самим попользоваться американскими деньгами, которые хлынут в карманы польских поставщиков продуктов, горючего, владельцев баров и сутенёров. Большие деньги могут прийти и в строительную отрасль – базы то придётся строить заново. Ну и, конечно, польских политиков вдохновляет возможность безнаказанно показывать фиги Путину из-за спины вожделенных союзников.

А как всё это может коснуться России? Конечно для РФ в этом возможном изменении нет ничего хорошего. Основная группировка НАТО приближается к нашим границам, и Третья мировая война с территории Польши может прийти к нам ещё быстрее.

Но и катастрофического в этом ничего нет. По большому счёту, для ГРУ и Генштаба РФ ничего не меняется. Наши военные планы давно предусматривают такой оборот событий. Просто России надо будет ещё внимательнее следить за вознёй возле наших западных границ.