Турки спасают флот США от гибели

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СМИ США боятся российско-американского конфликта по поводу Крыма.

«Крымские воды могут стать могилой для американского флота!» – считает журнал The National Interest (США)

Эксперты журнала считают, что флот США играет с огнём постоянно проводя опасные манёвры своих кораблей у берегов российского полуострова.

«18 000 мин, оставшихся после Второй мировой войны в Черном и Азовском морях, которые лежат на дне и ждут своего часа. Если такая мина сработает и станет причиной случайного затопления корабля НАТО, это теоретически может привести к конфликту. И даже послужить началом третьей мировой войны» – считает журнал.

Действительно опасность не шуточная. Случаи когда старые мины срывает с креплений и штормом в Чёрном море вовсе не редки.

Но даже если отбросить в сторону такую случайность, и без этого попытки США угрожать флотом Крыму бесперспективны. Хотя некоторые американские флотоводцы считают, что авианосец по прежнему способен решить любые проблемы, большинство военных специалистов с этим не согласны. «Авианосцы более не представляют решающей силы в конфликте с большими державами», – считают они.

«Наши адмиралы до сих пор думают, что даже несколько торпед и ракет, не способны пустить на дно авианосец. – говорит один из них. – Пускай так. Но во-первых, они забывают о новых русских гиперзвуковых ракетах с огромной разрушительной мощностью. Во-вторых, сколькими кораблями потребуется пожертвовать US NAVY, чтобы спасти авианосец? Даже если он всего лишь потеряет ход возле Крыма».

Американский эксперт задаётся этим вопросом не напрасно. Российские корабли, даже не покидая Севастополь способные нанести удар по американскому флоту ещё на выходе из Босфора. Российские береговые противокорабельные комплексы простреливают акваторию Чёрного моря до самой его середины. Если учесть ещё факт появления у РФ самолётов, вооружённых гиперзвуковыми «Кинжалами», то перспективы американского флота в Чёрном море и вовсе становятся печальными.

В этой ситуации США надо поблагодарить турок за, то что они неуклонно придерживаются конвенции Монтрё, которая запрещает авианосцам проходить через турецкие проливы. По сути, турки спасают американский флот от гибели, уберегая его от неумеренных амбиций политиков.