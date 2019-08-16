Третья Мировая вероятно начнётся из-за ядерного авианосца США

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Нападение на американский авианосец может стать концом мира.

Американский журнал The National Interest считает, что общественное мнение США крайне болезненно относится к безопасности своего авианосного флота.

Профессор Военного колледжа Роберт Фарли в своей статье: «Хотите начать третью мировую? Потопите американский авианосец», утверждает, что авианосцы для американцев, это символ могущества Америки.

Ещё с 50-х годов прошлого века американское общество считало, что любое нападение на авианосец, является таким вызовом для США, что это потребует самого жёсткого ответа. Вплоть до ядерного удара по виновникам этого нападения. Таким образом. США признавали, что готовы начать Третью мировую в любой момент – хоть завтра.

В Советском Союзе знали об этом, потому руководство СССР считало, что удар по авианосцу может быть нанесён только в крайнем случае. Да и атаковать такой корабль было крайне сложно в те времена. Авианосцы не бродили по морям в одиночку. Его всегда прикрывала целая эскадра и подобраться к нему было почти невозможно, а таких ракет как сегодня ещё не было.

Как же обстоят дела сейчас? По прежнему атака на авианосец может привести к концу мира? Увеличилась ли опасность неожиданного начала третьей мировой войны?

Ведь современные гиперзвуковые ракеты способны легко преодолеть все оборонительные редуты, которые возводят вокруг авианосца корабли его охраны.

Кроме того, такие ракеты могут теперь нести совсем небольшие корабли типа российских малых ракетных кораблей или даже самолётов. То есть, гиганты авианосцы стали уязвимы даже для совсем небольшого и малозаметного противника.

Увеличивает ли это риски внезапного начала всё уничтожающей войны? Роберт Фарли утверждает, что нет.

Во-первых, считает он, решение о нанесении такого удара ни один пилот или командир корабля, безразлично малого или большого, принять самостоятельно не может. В любом случае такое решение будет принимать политическое руководство и только в ситуациях, где напряжение между странами будет нарастать постепенно.

Если проще, то нападение на авианосец может случится не по чей-то прихоти или случайности, а только тогда, когда война уже и без этого стала неизбежной.

Во-вторых, утверждает Фарли, произошли и кардинальные изменения и в психологии американского общества. Всё больше американцев считают авианосцы слишком дорогостоящими и бесполезными игрушками, а не символом американского превосходства. Кроме того многие американцы уверены, что Америка через чур часто шантажирует своими авианосцами другие страны и рано или поздно её за это могут наказать. И возможно это будет справедливо.

Поэтому в глазах американской общественности удар по авианосцу перестал быть безусловным поводом к началу ядерной войны. А это даёт и американским властям возможность более гибко реагировать на возможные инциденты.

Хочется верить, что американский эксперт прав, и возможность начала мирового ядерного пожара из-за нелепой случайности хоть немного ослабла.