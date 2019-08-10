Оружейная программа истребителя F-35 оказалась в тупике

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Этому поспособствовала проблема боевого радиуса действия.

Американский малозаметный истребитель пятого поколения F-35 Lightning II обладает проблемами с боевым радиусом действия. Об этом рассказывают в американском источнике Flight Global.

Следует сказать, что F-35А и F-35C имеют в наличии внутренний бак с топливом, емкость которых равна 8280 и 9000 кг. соответственно. У палубной модели самолета запас топлива равен 6130 кг.

Эксперты проявляют скептицизм по отношению к перспективам оружейной программы истребителя. Особенно проблема актуальна для самолетов, которые находятся на вооружении у Корпуса морской пехоты США (USMC). Детище компании Lockheed Martin может автоматически считаться самолетом четвертого класса: дополнительные баки с топливом существенно вредят характеристике стелс. Для ВВС США замена текущего двигателя на адаптивный кажется выходом из положения – он позволит сэкономить более 25% топлива. Американцы работают над такими беспилотными заправщиками, как MQ-25A Stingray – но подобные меры не позволяют разобраться с проблемой, касающейся боевого радиуса действия F-35.

Отсюда следует вывод, что одна из самых дорогостоящих оружейных программ истребителя F-35 оказалась в тупиковом состоянии. Возможности модернизировать истребители становятся всё более ограниченными.