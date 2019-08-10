Армии РФ и Сирии готовятся нанести последний удар по боевикам

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Провинция Идлиб стала последней территорией под контролем боевиков в Сирии.

Перемирие между Сирийскими правительственными войсками и группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам», которое планировалось провести в августе этого года, окончилось, не успев начаться. Боевики, пытаясь деморализующе воздействовать на российских военнослужащих, открыли огонь по авиабазе «Хмеймим», вызвав ответный удар со стороны ВКС РФ.

Обстановка в провинции Идлиб, где находятся базы террористов, вновь накалилась. Это привело к тому, что представитель главного командования Сирийской армии заявил о возобновлении боевых действий для предотвращении подобных нападений со стороны любых террористических организаций.

Это означает, что подготовка к освобождению провинции Идлиб, последнего оплота террористов, идет полным ходом. Заинтересованность данной территорией проявили США, Турция и Россия, и не случайно. Идлиб граничит с Турцией и выходит на Средиземное море. Кроме того, там проходит международная трасса, связывающая турков с другими странами ближневосточного региона. В провинции зафиксировано огромное число беженцев и лагерей, где они размещаются. А ведь это живой материал по созданию проблем для любой из стран мира, готовых на все ради лишнего доллара. Ну и самое главное, на данной территории размещается около 50-ти тысяч боевиков из различных террористических организаций.

Справиться с такой глобальной задачей в одиночку будет не под силу армии Асада. На помощь сирийцам, скорей всего, будут призваны подразделения российского спецназа, а ВКС России уже стали «пристреливать» свои прицелы, тренируясь на боевой технике террористов. Так 7-го августа российские летчики нанесли ракетные удары по танкам и грузовикам боевиков «Хайат Тахрир аш-Шам», чем дали понять, что освобождение Идлиба не за горами.