Т-14 «Армата» был разработан специально для войны с НАТО

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Борьба в одиночку с целой танковой ротой противника — именно то для чего создавался новый российский танк.

Танк 4 поколения Т-14 «Армата», вызвал бурный интерес у всего мира, многие западные журналисты, после демонстрации машины, начали называть его вершиной инженерного искусства, а отечественные СМИ — пятой симфонией российского танкостроения.

Один против всех? Как это возможно?

Главным новшеством машины, стало уникальная бронекапсула размещенная в передней части корпуса, отдельно от автомата заряжания, боеукладки и моторно-трансмиссионного отделение — данное уникальным решение конструкторов стало последний словом в танкостроении, ведь благодаря нему Т-14 перевешивает баланс сил с свою пользу.

Разработчики реализовали доктрину «сетецентрической войны», «Армата» первый в мире танк, соответствующий данной концепцией. Ее суть заключается в повышении боевой эффективности различных военных соединений, принимающие участия в современных войнах и конфликтах, за счет объедение всех боевых и вспомогательных единиц в единую информационную сеть, в следствии чего возможно инфокоммуникационное превосходство над противником. То есть, за счет объединения и практически мгновенной коммуникации средств управления, разведывательных средств, а также средств уничтожения и подавления, достигается более ускоренное управление силами и средствами, повышение эффективности поражения сил противника и живучести своих собственных войск, а каждый участник боевых действий получает полную и своевременную информацию о ходе сражения.

Такой прорыв российских инженеров, позволяет Т-14 «Армата» сражаться с целой танковой ротой врага. Западные журналисты, также опасаются, что Армата разработана специально для войны с НАТО.