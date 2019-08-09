США чувствуют свою уязвимость перед ракетным потенциалом России

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Чтобы разрыв ДРСМД не привел к войне, Америке пора вооружаться и обеспечивать миру ракетный паритет.

Разрыв Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности уже заставил военных экспертов забить тревогу. С этих пор, ничто не обеспечивает гарантий мирного существования, поэтому Тимоти Уолтон из New York Times призывает Конгресс США задуматься над инвестициями разработок ракет промежуточной дальности.

Как сообщает New York Times, Россия целых 10 лет вероломно нарушала условия договора. Но Москва игнорировала требования США и военно-политического альянса, развертывая ракетные системы все более интенсивнее. Например, в 2008 году проводились испытания крылатых ракет промежуточной дальности 9M729. Существует вероятность того, что именно эти боеголовки с неядерными зарядами Москва бы применила в случае начала конфликта.

Помимо России, виновником глобальной стратегической перестановки является Китай. Страна обладает запасом из тысячи ракет, которые оснащены и ядерными, и неядерными боеголовками. США, по словам эксперта, оказываются беззащитными перед Китаем и Россией с их мощными неядерными ракетами наземного базирования и системами ПРО.

Решение этой проблемы звучит как никогда просто: чтобы произвести перестановку сил, Вашингтону пора задуматься над оснащением своего военного комплекса ракетами промежуточной дальности с неядерными боеголовками. Наличие таких ракет увеличит эффективность противостояния вражеским войскам в несколько раз. Клин клином – только таким образом, считают США, можно ответить на расширение ракетного арсенала противника. Ко всему прочему, массированное развертывание ракет промежуточной дальности наземного базирования, повлечет за собой новый договор – договор о запрете ракет с ядерными боеголовками.

Уолтон не может избавиться от идеи, согласно которой мирное существование обеспечивается уравниванием ракетного потенциала. Ядерный паритет и система сдерживания, возникшая в ситуации Холодной войны, спасла человечества от уничтожения. Чтобы прекратить эскалацию конфликта, где противник (Россия, Китай) отчетливо осознает свое преимущество, Вашингтону необходимо уже сейчас сбалансировать эти отношения. Развертывание новых ракет и модификация крылатых «Томагавков» – это то, что может обеспечить миру новый ракетный паритет.