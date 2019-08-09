В ВКС РФ значительно расширят эксплуатацию самолетов Су-25

Сегодня, 08:35

Количество модернизированных штурмовиков Су-25 «Грач» будет расширено. Об этом рапортуют в блоге «Объединенной авиационной компании».

Су-25 является ударной силой Российской армии, действующей на территории Сирии. Именно благодаря «Грачу» ВКС России наносили эффективные удары по целям террористов. Благодаря новейшему оборудованию, штурмовик без особого труда поражает объекты, находясь на высоте 5 тысяч километров. Самолет прекрасно действует на малых высотах, а его практический потолк действий составляет около 10 тысяч метров.

В России сделана основная ставка на модификацию авиамоделей, нежели производство новых самолетов. Очевидно, что в стране отчетливо понимают дороговизну такой инициативы, как создание нового штурмовика и не решаются на подобные разработки. Пример с модификацией Су-25 и самолетами поколения «4++», преобладающими в авиационных парках ВКС как никогда лучше это подтверждает.

Автоматизированная система управления огнем, использование систем искусственного интеллекта для прицеливания, наличие оптико-электронной системы СОЛТ-25 делает штурмовик передовой военной машиной. Поэтому неудивительно, что штурмовикам продлят срок эксплуатации.

По данным блога, эффективность поставляемого в войска Су-25СМ3 была повышена в три раза. В скором времени следует ожидать пополнение штурмовиков в авиационных частях. Количество, в котором поступят самолеты пока не сообщается.