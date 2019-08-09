Полковник ФСБ отправится в тюрьму по обвинению в мошенничестве

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На сотруднике спецслужб лежит вина в вымогательстве на сумму более 5 миллионов рублей.

Экс-сотрудника администрации президента и сотрудника ФСБ Михаила Горбатова признали виновным в особо крупном мошенничестве. Решение было принято 235 гарнизонным военным судом и Горбатова приговорили к 4,5 годам колонии общего режима, а также существенному денежному штрафу размером в 250 тысяч рублей.

Следствие установило, что в 2017 году полковник Горбатов, на тот момент служивший в структуре ФСБ, впервые приступил к мошеннической деятельности, вымогая у владельца московского ломбарда сумму размером в 100 тысяч долларов. В задачу полковника ФСБ входило возвращение ценностей, изъятых у ломбарда правоохранительными органами в ходе некого уголовного расследования.

Спустя год Горбатов повторил мошеннический трюк. Коммерсанту Арно Ходжояну сообщили, что его деятельность находится под пристальным наблюдением ФСБ и те планируют наведаться к нему с проверкой. Ломбардье откупился перед Горбатовым парами часов Harry Winston, Dewitt и Bovet, чья общая стоимость составляет сумму более 1 миллиона долларов. Далее Ходжоян отправил заявление в ФСБ, впоследствии обернувшееся задержанием всей бригады мошенников.

Чиновнику из администрации президента вменили мошенничество в особо крупном размере. Во время проведения следственных мероприятий Горбатов согласился на сотрудничество со следствием и дал показания на своих коллег по управлению «К» ФСБ. Показания Горбатова выявили факты коррупции среди чекистов. Некоторых из силовиков также задержали.