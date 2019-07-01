Форум «Армия-2019» представил беспилотоник с «Алиэкспресс»?

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Аппарат в виде полярной совы назвали китайской дешевкой

Технополис «Эра» в рамках международного военно-технического форума «Армия-2019» представил новый вид беспилотного летательного аппарата. Новинка привлекла особое внимание за счет своего дизайна. Беспилотник выполнен в виде полярной совы. Помимо экстравагантного внешнего вида, «Сова» удивляет своими характеристиками: способна находиться в полете до сорока минут, преодолевать расстояние в двадцать километров, определять координаты необходимой цели, имеет лазерную подсветку на вооружение противника. За счет внешнего вида – почти невидим.

«С пятисот метров он вообще не воспринимается ни как птица, ни как беспилотный летательный аппарат. Наша задача - подлететь чуть ближе. Где-то триста-двести метров до цели»

- отметил специалист.

Для максимальной маскировки дрону присвоили особый алгоритм движения, считанный с манеры полета реальной птицы. Движение аппарата не линейно, а имитирует выслеживание птицей добычи.

Однако, не всех удалось удивить новинкой. Известно, что это не первая попытка создать дрон в виде птицы в России, а за границей подобные девайсы и вовсе – товар, доступный каждому.

«На "Али" беспилотников в виде птиц множество. Неизвестно, сколько стоит российская версия, а в китайском магазине она обойдётся в 1500 рублей

- пишут на форумах.