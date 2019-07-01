Counter Terrorist Win! ВС Великобритании SAS «Blue Thunder» переделывают в антитеррористов

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Одно из старейших подразделений военного спецназа британской армии обучают противостоять противнику на территории королевства.

Основатель special air service (SAS), или если на русском - специальной десантной службы, лейтенант Дэвид Стирлинг, наверное, очень удивился бы, наблюдая за тем, как 26 июня 2019 года бойцы спецподразделения отрабатывают освобождение заложников из числа подданных королевства Великобритании на территории самого королевства. Ведь подразделение изначально предназначалось для ведения разведки и осуществления диверсионно-подрывной деятельности в глубоком тылу противника.

История проведения боевых операций подразделения, ведущая свой отсчет с 1941 года, лишний раз подтверждает этот факт. САСовцы привлекались для работы в странах Африки, Южной Америки, Азии и Ближнего Востока. С каких пор, родная территория стала для спецназа местом возможных боевых действий?

Английский журналист Пол Мейсон считает, что такая угроза возникла в 2015 году, когда британские политики приняли проект национальной безопасности, в котором говорится, что Британия должна обладать способностью стереть с лица земли любое место на земном шаре. Но время показало, что дыра в бюджете в 20 млрд. фунтов стерлингов превратило концепцию безопасности в обычную бумажку.

Попытки экономить на святая святых королевства – ВМС Великобритании, привело к отставке командующего флотом. Однако это не спасло вооруженные силы страны, которые стали экономить на всем, в первую очередь на боевых операциях, что означало отсутствие четкого понимания тех угроз, которые нависли над страной.

И главной из них является террористический джихад «Исламского государства»* (запрещенная в России террористическая организация), который, воспользовавшись кризисом в организации национальной безопасности страны, проник в королевство и пустил глубокие корни в социальной среде англичан. На данный момент, говорит Пол Мейсон, ни кто не может предсказать, с какими угрозами будет сталкиваться Британия в перспективе. Но если посмотреть на Евросоюз и на те проблемы, с которыми они столкнулись в настоящее время, можно точно предположить, что именно эти угрозы возникнут и на территории Великобритании. Поэтому, правительству теперь и приходится пересматривать политику национальной безопасности и переносить возможный фронт боевых действий на территорию королевства, а военные спецподразделения переделывать в антитеррористов. И заодно, вместо Who Dears Wins восклицать Counter Terrorist Win!