От добра добра не ищут: Алжир вооружает армию оружием СССР и России - видео

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Еще с середины 20 века, совместное военно-техническое сотрудничество сделало африканскую страну самой стабильной на континенте.

В начале 2019 года Национальная народная армия Алжира провела очередные военные учения «Вулкан-2019», целью которых является поднятие морального духа солдат, а также тактическая и боевая подготовка. Связанно это с тем, что Алжир входит в список стран, в которых Вашингтон планирует массовые «цветные революции». Проведение учений Алжиром, своего рода игра мускулами перед угрозой вмешательства со стороны США.

На многочисленных видео с учений отчетливо видна военная техника советских и российских образцов. Возникает некоторое недоумение от обилия отечественного вида вооружения. Но если углубиться в историю взаимоотношений двух стран еще со времен СССР, можно узнать, что сразу, после приобретения своей независимости от Франции, Советский Союз первым подписал договор о дружбе и сотрудничестве с Алжирской Народной Демократической Республикой.

Поставка техники для промышленности и сельского хозяйства и подготовка необходимых кадров, позволили Алжиру быстро встать на ноги. А что бы укрепить независимость, в республику начались поставки военной техники для укомплектования ВС АНДР. Военно-техническое сотрудничество двух стран, с небольшими перерывами, продолжается до сих пор. «От добра добра не ищут, - заявил недавно начальник генштаба алжирских ВС генерал Ахмад Гайд Салах. И отметил, что оружие СССР до сих пор стоит на вооружении Алжира, и будет дополняться оружием России.

На данный момент, в ВС Алжирской Народной Демократической Республике имеются сухопутные войска, состоящих из пяти дивизий и четырех механизированных бригад. Танкового парка из 1100 российских танков Т-54, Т-55, Т-62 и Т-72, а также не менее 400 новейших Т-90С. В парк боевых машин входит до 1000 российских БМП и более 800 БТР. Артиллерия включает в себя 200 САУ, 400 буксируемых орудий, до 200 РСЗО. Так же имеется 700 ПТРК и 250 ПТО. ВВС Алжира состоят из 52 современных истребителей СУ-30МКИ, 18 стареньких МиГ-25ПДС, 32 истребителя МиГ-29, 13 транспортных самолетов Ил-76, 6 заправщиков Ил-78, 4 Ан-12, 16 Як-130, 42 вертолета Ми-24 и 20 новейших Ми-28НЭ. ВМС Алжира представлена двумя российскими подлодками проекта 877ЭКМ, шестью МРК проекта 1234ЭМ, девять старых ракетных катера проекта 205ЭР. И это только вооружение советского или российского производства.

Алжир уже на протяжении многих лет остается для России одним из ключевых партнеров среди арабских стран. И есть большая доля уверенности в том, что руководству республики удастся преодолеть кризис социально-экономического и политического характера и избежать глобальных катаклизмов, охвативших страны северной Африки.