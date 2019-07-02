«Моя ССО меня бережет». Российский спецназ служит телохранителями в Сирии

Сегодня, 00:01

Высокопоставленного сирийского генерала сопровождают бойцы из спецподразделений ВС России.

Если хорошо присмотреться к военным фотографиям, сделанных в Сирии, то можно обнаружить, что только одного из начальников сирийской армии сопровождают по несколько бойцов в полном боевом обмундировании спецподразделений ССО России. Лица их всегда скрыты масками, но выглядят они вполне убеждающими вправе применить любую силу к тем, кто встанет на пути их подзащитного.

Немного разобравшись в верхушке ВС Сирии, становится понятно, что российский спецназ служил телохранителями у бригадного генерала Сухеля Аль-Хасана по прозвищу «Тигр», который командует элитным подразделение «Силы Тигра» и являлся фаворитом Министерства обороны России на пост министра обороны Сирийской республики.

Хасан зарекомендовал себя в ходе боев за Пальмиру, Алеппо и Идлиб и показал свое мастерство в руководстве элитным подразделением. За эти заслуги «Тигр» был награжден многочисленными наградами, в том числе и российским. И был назначен руководить операцией в Восточной Гуте вместо полковника сирийской армии Гаиха Даллы. В октябре 2017 года Далла был назначен ответственным за освобождение территории от боевиков, но по результатам безуспешных операций был отозван с передовой.

Сухель аль-Хасан

Хасан положение в Восточной Гуте улучшил и был направлен в провинцию Хама. Но уже там застрял более чем на два месяца со своими бойцами. На этом участке боевых действий бригадному генералу противостояли хорошо организованные и обученные подразделения террористов, получающие поддержку со стороны Турции вплоть до турецкой авиации.

Бездействие Сухеля аль-Хасана стало причиной разочарования Москвы в недавнем фаворите и Кремль стал искать замену «Силам Тигра», подозревая, что бойцы попросту выдохлись. Новый фаворит скорей всего уже нашелся, потому что как стало известно, своим визитом на фронт в провинцию Хама отметился младший брат президента Сирии Махер Асад, командующий 4 бронетанковой дивизией сирийских ВС.

После визита, в тылу «Сил Тигра» прошло изучение обстановки на фронте командирами 4 дивизии. По ее результатам, Махер Асад встретился с высокопоставленными офицерами России и заручился поддержкой для проведения операции в провинции Хама.

Махер Асад

Особых побед у элитной 4 бронетанковой дивизии не наблюдается, в отличие от подразделений «Силы Тигра», но это компенсируется более свежими силами бойцов Асада и стремлением самого Махера получить статус фаворита Кремля. Будет ли это так - скоро увидим. Просто наблюдаем, за кем из сирийских генералов будут неотступно следовать бойцы в масках и без опознавательных знаков. «Моя ССО меня бережет», ну или своего фаворита.