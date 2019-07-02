Спортсменка, комсомолка… десантница? Слабый пол служит в ВДВ наравне с «сильным»

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Пунктуальность и внимание к мелочам позволяют доверить девушкам – воинам самые ювелирные боевые операции.

Еще десять лет назад шанс стать боевым офицером для девушки был ничтожно мал. Максимум, на что они могли рассчитывать, это сержантские звания в медицинской службе, в службе связи и как рядовые работники в штабах. Но в 2008 году 17 военных вузов страны открыли свои двери для девушек-абитуриенток и наравне с мужчинами, предложили выучиться профессии боевого офицера. Среди данных вузов было Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала В.Ф. Маргелова (РГВВДКУ). И, несмотря на серьезные требования, предъявляемые к будущим курсанткам, конкурс на поступление в вуз составил 20 человек на место. Что же привлекло еще вчерашних девчонок в столь суровой и по настоящему мужской профессии?

Тут можно выделить несколько категорий заинтересованных девушек. Первая – дочери кадровых военных. Они с детства мотаются с отцами по гарнизонам. Знают все про тяготы службы. Имеют устойчивое представление про семейный быт офицера. И, как правило, для них жизнь на гражданке является большим неизвестным, чем жизнь в гарнизоне. Вот и поступают учиться в военные ВУЗы, тем более заслуги отцов дают преимущества при поступлении.

Вторая категория - девушки прагматики. Социальная защищенность офицеров на данный момент на много превосходит соцпакет обычного гражданского лица. Стремление защитить свою жизнь с данной стороны и привлекает к службе дам.

И третья категория, она очень маленькая – это женщины, которые действительно стремятся стать профессиональными военными. Эта категория девушек в основном и делает себе карьеру в вооруженных силах России.

Учеба в РГВВДКУ представляется очень сложной в плане обучения и физподготовки курсантов. И не секрет, что даже многие мужики не выдерживают данный пятилетний режим. Что уж говорить про девушек. Но как, ни странно процент отсеивания среди них очень мал, по сравнению с мужским показателем. Трудности учебы закаляют курсанток и по окончании училища они превращаются в настоящих воительниц.

Попадая в военные части, начальство хвалит спортсменок, комсомолок и десантниц на все лады. Да и как не хвалить, если дисциплина и боевая выучка соприкасается с пунктуальностью и внимательностью к любым мелочам. Да и еще приятным бонусом к нелегкой жизни в военной части становится красота представительниц слабого пола ВДВ России.