Уровень опасности - красный: Террористка смертница проникла в Ханты-Мансийск

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Террор добрался до Сибири. Внимание правоохранителей направленно на женщин кавказкой национальности.

27 июня сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД России распространили ориентировку предполагаемой женщины, которая прибыла в Ханты-Мансийск с целью совершения взрыва в городе. Полицейские установили, что 44-летняя Ханзада Мамедовна Гусейнова родилась и проживала до недавнего времени в Дагестане. До 2016 года занималась индивидуальным предпринимательством – продавало коровье молоко. Затем пропала из поля зрения своих земляков, потому как отбывала наказание по статье «Незаконные приобретения, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». И вот, дагестанка возникла снова, но уже на территории Сибири.

Оперативники центра выяснили, что Гусейнова с помощью попуток добралась к своему знакомому земляку, проживающему в Ханты-Мансийске, и имела с собой составляющие взрывчатки. Уровень террористической опасности в регионе объявлен красным, а женщину признали смертницей, готовой подорвать себя с помощью пояса шахида, одетым под хиджаб.

Пояс шахида

Ни один регион страны на данный момент не может чувствовать себя в полной безопасности. Чума террора распространяется с предельной скоростью, и противостоять ей могут только спецслужбы ФСБ и внимательность граждан страны.

Не так давно глава ФСБ России Александр Бортников рассказал, что терроризмом в России руководят те же силы, что и во всем мире в целом. Но несмотря на это, сотрудники правоохранительных ведомств и силовых структур полностью контролируют обстановку в стране и работают на опережение – заблаговременно выявляются готовившиеся теракты, арестовываются ее участники еще на стадии приготовления к мероприятию. Ну и самое главное, идет постоянная работа по выявлению экстремистских сайтах в русскоязычных Интернет-ресурсах. Это позволяет склонить к отказу от преступной деятельности около тысячи человек ежегодно.

Александр Бортников призывает граждан РФ повысить свою бдительность и более подробно изучить угрозу, которую несут в себе террористы. Приобретенные знания помогут вовремя выявить возможные теракты на территории России.