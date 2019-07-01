Родом из СССР. Почему секретные операции ССО ГРУ являются уникальными?

Сегодня, 08:00

На основе советской спецслужбы появились современные подразделения ССО России.

Спецназ ГРУ СССР ведет свою историю с появления в 1951 году первых диверсионных и разведывательных подразделений в составе советской армии. В дальнейшем подразделения объединили в специальный полк, для более действенного и продуктивного обучения в проведении диверсионных действий против потенциального противника, коим на тот момент уже стал блок НАТО.

Попасть в спецполк было заветной мечтой многих военнослужащих, но не все могли претендовать на успех при отборе. Что бы стать спецназовцем необходимо было иметь абсолютное физическое здоровье, выносливость, работоспособность как умственную, так и физическую, ну и самым важным фактором – согласие родственников на то, что сын будет служить в спецвойсках. Без этих обязательных условий, солдат даже не рассматривался на роль кандидата.

С первого дня обучения курсантам внушали, что они лучшие спецназовцы в мире и им нет, и никогда не будет равных, что подтверждали тяжелые многочасовые тренировки на грани физического и морального потенциала. Так воспитывали настоящих диверсантов родом из СССР, которые могли справиться с любой задачей там, где была бессильна обычная армия.

Несколько операций бойцами ГРУ до сих пор являются уникальными. По ним изучают проведение диверсионных действий в современных учебных центрах спецподразделений. Участники первой зарубежной операции 1968 года в Камбодже должны были добыть секретный американский вертолет с новейшей системой наведения реактивных снарядов. Операция заняла 25 минут и прошла без потерь бойцов. Чего не скажешь про американскую технику – один вертолет угнан, другие уничтожены. И лишь спустя много лет, американцы узнали, что это сделали русские.

Но самая известная операция - захват дворца главы Афганистана в 1979 году. Численность нападавших была в четыре раза меньше, чем охранников, что не помешало выполнить задачу за 40 минут и понести минимальные потери.

В этой операции участвовали уже несколько отдельных подразделений ГРУ СССР, из которых в дальнейшем произошли современные подразделения ССО России. Поэтому, дух воинского братства и бесстрашие перед опасностью, наравне с патриотизмом к Родине полностью передался современным российским диверсантам. И то, что российский спецназ лучший в мире – факт, доказанный временем.