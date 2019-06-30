Украл, выпил – в легион. Служить французам может даже преступник

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Основное отличие иностранных легионеров во Франции и России в военной доктрине: первые служат для нападения, вторые для обороны.

Во времена любых кризисов самая тяжелая доля падает на профессиональных военных и их семьи. Прекращение финансирования офицеров и солдат, делает жизнь тяжелой, и они начинают искать способ выживания. Так было при распаде Советского Союза, когда миллионы кадровых офицеров остались без работы. Страна перестала нуждаться в их услугах, да и страны такой не стало, которую надо было защищать. Кто-то стал работать в правоохранительных органах, кто-то пошел в ЧВК, а кто-то подался во Францию, где еще с 19 века и по сей день действует Французский иностранный легион.

Свою историю легион ведет со времен короля Луи-Филиппа, который в 1831 году основал легион для колонизации Алжира. По тем или иным причинам король не хотел «светить» французское вмешательство в дела африканской страны, а за одно, что бы избавиться от криминального контингента в стране, позволил вступать в легион всем, не смотря на прошлое. Так до сих пор данная традиция и существует, единственным требованием правда стало условие не состоять в розыске у Интерпола. Служить французам может даже преступник.

Вербовка происходит очень просто. Добираешься во Францию, ищешь один из 18 вербовочных пунктов и если не знаешь французского, просто показываешь на себя и в сторону вербовщика. Любого пропустят без лишних слов. Потом собеседование, тесты, медкомиссии. Правда документы заберут и придумают тебе новую легенду, под которой будешь в течение пятилетнего контракта служить в легионе. Но сначала тренировочный лагерь, где усиленные тренировки, которые многие не выдерживают и покидают легион. Если же прошел «курс молодого бойца», добро пожаловать на год службы на базу Корсики. После чего наступает время боевых заданий.

Это могут быть любые горячие точки мира, но обязательно за границей Франции. Правило, введенное королем, что бы убрать криминал из страны. Платят легионерам от 1500 долларов до 3000 долларов. После каждых шести месяцев на войне положен отдых на курортах Кипра с полным обеспечением за счет Легиона. В течение первых пяти лет могут предложить легализоваться и получить гражданство Франции. Это значит, тебе доверяют, и ты прошел испытания легионом. Если такого не предложили, то и продление контракта не получишь. Свободен на все четыре стороны. Если легализовался, через 19 лет пенсия размером не менее 1000 долларов в зависимости от заслуг и с правом жить в любых франкоговорящих странах. Так сказать, украл, выпил - в легион.

Есть ли что-то подобное в России? Что-то подобное есть, но сходство с Французским иностранным легионом заключается лишь в том, что человек может не иметь гражданство страны, в которой собирается служить. Различием в двух подходах к иностранным служащим состоит в обязательном знании языка в российском варианте, отсутствие судимости на родине и отсутствие требования принятия военной присяги.

Все эти нормы для прохождения службы иностранцев в российской армии, приведены к нормам Международной конвенции о борьбе с вербовкой наемников. Привлечение иностранных солдат в России в первую очередь направленно на бывших соотечественников по СССР и нацелено на создание единого оборонного пространства с соседними странами. Тут и возникает главное отличие от французов – Россия стремится защищать территорию и территорию дружественных нам соседей, а не колонизировать.