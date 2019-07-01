Стенка на стенку. Как учат разгонять митинги в Австрии и России?

Сегодня, 02:00

«Цивилизованная» Европа в роли статистов использует мирное население, а русские «варвары» бойцов спецподразделений.

В последнее время в Европе, в том числе и России, участились разгоны митингов, перерастающих в массовые беспорядки. Только вот разница в таких разгонах российской полицией и полицией Старого света отличается тем, что в большинстве случаев западные службы правопорядка начинают применять слезоточивый газ, дубинки и даже резиновые пули. Чего не скажешь про Россию, где дубинки, не говоря уже про газ и пули, остались страшным воспоминанием 90-х годов. С чем это связанно? Наверное, с обучением и тренировками, говорит бывший преподаватель в учебном центре ГУВД Санкт-Петербурга Игорь Бурмистров.

Смоленский ОМОН на обучении

Так сложилось еще со времен Олимпиады 1980 года в Москве, когда был подготовлено специальное «олимпийское» подразделение сотрудников МВД, которые в случае беспорядков могли быть применены для устранения любых протестов. Отбор был как в космонавты: здоровье, рост, владение самбо или боксом, ну и железная выдержка. Отряд из 90 человек мог справится с 300 хулиганами, причем, даже не принимая физическое воздействия на этих хулиганов. В дальнейшем, бойцы этого отряда работали инструкторами по тактике в различных подразделениях МВД СССР.

Упор делался в первую очередь на деморализующую подготовку лидеров стихийных митингов. Они вычислялись быстро. Практически на начало мероприятий о них все уже было известно. Но если убедить не удавалось, то лидеры устранялись физическим воздействием и по возможности тихо и без лишних «засветок». Ну а если и это не получалось, то шла команда на применение силы. В первых рядах милиции при таких разгонах находились сотрудники, которые силой прокладывали себе дорогу к «ведущим» митинга и устраняли их. А по толпе уже работали рядовые сотрудники. Но, как правило, без руководства, стихийное мероприятие быстро затухало и надобность в применении силы пропадала.

Но вот пришли лихие 90-е. Сотрудников-профессионалов милиции в большинстве разогнали. А заодно, похоронили все наработки в данной области. Чем и воспользовались молодые футбольные ультрас – агрессивные, беспощадные даже друг к другу. Ну а противостоять ОМОНу, это было своего рода крещением, и оно принимало еще большую значимость, если кто-либо из сотрудников получал ранение после твоего воздействия. Вот тогда и произошел расцвет дубинок и слезоточивого газа. На отработках противодействия сотрудникам ОМОНа, противостояли другие сотрудники ОМОНа. Учились видеть ситуацию с разных ракурсов. И только в последнее время озаботились старыми наработками без применения специальных средств. И опять же стимулом к этому стала олимпиада, только уже в Сочи.

Австрийские полицейские тренируются