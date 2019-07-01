Не хранят, а хоронят... ЧВК США теряют последних бойцов в отличие от России

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Это не первый случай гибели бывших «Зеленых беретов» в Афганистане.

Стало известно, что 24 июня в противостоянии с талибами в провинции Герат в Афганистане погибли два сотрудника американской частной военной компании (ЧВК) Кристиан Маккой и Кевин Яли. Информацию распространили сами боевики Талибана* (*террористическая организация запрещена в России по решению Верховного суда). Про погибших известно, что в недалеком прошлом они являлись «Зелеными беретами» и служили в 3 группе сил специального назначения армии США. По окончанию службы, американцы заключили контракт с ЧВК и отправились нести службу в Афганистан.

Популярность частных военных компаний пришлась на начало нового века, сразу после теракта 11 сентября 2001 года в США. Для защиты национальной безопасности страны, правительству потребовались многочисленные военные специалисты в области программирования, аналитики, полевые оперативники, телохранители и просто обычные коммандос. Готовить свои кадры времени уже не было, поэтому Госдеп США обратился к ЧВК за помощью. Ну а где есть спрос, есть и предложения. Основателем в далеком 1967 году первой частной военной компании Wahguard International стал бывший полковник британской армии Дэвид Стерлинг. Задача компании заключалась в обеспечении безопасности представителей Британской короны на колониальных территориях королевства. Успешная деятельность первой ЧВК дала толчок к развитию данного вида бизнеса и привела к тому, что Генеральная Ассамблея ООН приняла в 1979 году резолюцию о необходимости разработки конвенций по борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников. Это не помешало частным военным компаниям увеличить количество предоставляемых услуг, которые к 2017 году превратились в глобальный сектор объемом в 100 млрд. долларов.

Известно, что в истории современной России так же есть частные военные компании, вот только информация про них существует на уровне слухов. А как иначе, если за участие в вооруженном конфликте за деньги в УК РФ предусмотрен срок от трех до семи лет лишения свободы. Тем не менее, распад СССР оставил не удел многочисленную армию блестящих военных офицеров, которые ни чем кроме службы, ни когда незанимались. Вот и стали появляться в различных уголках земного шара русские коммандос. И надо отметить, что это были профессионалы своего дела, причем платить им приходилось меньше, чем западным коллегам. Но когда Россия и страны СНГ воспламенились горячими точками, бывшие офицеры потянулись на родину и стали объединяться в нечто подобное западным аналогам ЧВК. Формально, российских ЧВК нет, но судя по той работе, которая ведется на территориях ДНР и ЛНР, а также в Сирии и в Крыму, российские военные частники это организованная, с уже сложившимися традициями и уставами, структура. На слуху и в СМИ уже давно известна ЧВК Вагнера. Даже говорят, что свое название компания получила по позывному своего командира Дмитрия Уткина, бывшего спецназовца.

ЧВК Вагнера

ЧВК – это реалии современного времени. Только, часто, особенно в западных компаниях, к наемникам относятся как к расходному материалу. Что подтверждает недавняя информация от талибов. Контракт с ЧВК, это пускай тяжелая, но работа, на которой, ни кто не застрахован от профессиональных трудностей в виде ранения или смерти. Западники так к этому и относятся – каждый сам за себя, пусть даже это будет последний боец компании, в отличие от русских. Здесь еще присутствует дух армейского братства, который стоял в основе всех подразделений спецназа СССР и России.