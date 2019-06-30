Бомж-снайпер? В Донецке задержали группу украинских террористов

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Новая маскировка бойцов УГИЛ делает их незаметными среди низших слоев населения.

26 июня Управление МВД Донецкой народной республики провело конференцию, на которой были оглашены имена и фамилии сотрудников службы безопасности Украины, которые причастны к убийству лидеров ДНР Александра Захарченко и Арсена Павлова (Моторола). Собранная по крупицам информация и кропотливая работа по выявлению украинских террористов на территории республики позволили со стопроцентной уверенность заявить, что заказные убийства происходили при непосредственном участии 5 управления департамента контрразведки СБ Украины.

Расследования начались с того, что в поле зрения правоохранителей ДНР стали попадать непонятные бомжеватые личности, которые стали открывать небольшие магазинчики для торговли игрушками или дешевыми гаджетами. Сочетание внешнего вида маргиналов и бизнес деятельность вызвало подозрение у сотрудников СБ Донецкой республики. За такими удивительными метаморфозами было установлено наблюдение. И не зря. В некоторых случаях, подозрения оказались оправданными. Так удачно в разработку попал некто Сергей Грузинов по кличке СВД.

Агентом СБУ Сергей стал неожиданно для себя. Он, будучи добровольцем АТО на территории Донбасса, особо не утруждался военной и политической составляющей операции, а просто весело проводил время с сослуживцами, распивая горячительные напитки. И в один момент, при попытке обменять патроны на пару бутылок, Грузинов был задержан сотрудниками СБУ и обвинен в террористической деятельности в пользу России. Официальных обвинений, конечно, ни кто не предъявлял, все это ему рассказали уже в темном подвале два сотрудника службы, один из которых был в маске. А что бы Сергей скорее поверил в свои намерения против Украины, применили телесные воздействия на субтильную фигуру новоиспеченного террориста. Однако дело пообещали закрыть, при условии, что Сергей выполнит боевое задание на территории Донецка, чем смоет с себя позор и прославит свое имя как героя Украины. Ежели он откажется, жена и дети будут сидеть рядом с Сергеем в этом же подвале. Бедняга согласился и прошел курс огневой подготовки из снайперского оружия на одном из полигонов СБУ, за что в дальнейшем получил позывной СВД. Задание у Грузинова состояло в уничтожении одного из руководителя спецподразделений ДНР.

Петров Алексей - заместитель председателя СБ Украины

Проникнув в Донецк, агент получил под управление магазинчик с игрушками и квартиру одного из местных жителей, который в этот момент находился в Киеве и решал вопрос о своем восстановлении как гражданина Украины. Грузинов своим привычкам не изменял и продолжал «внедрятся» в ряды граждан с низкой социальной ответственность, но уже на Донбассе. Что бы этого не происходило, к нему отправили наблюдателя – Наталью, завербованную точно так же как и Сергея, но попавшись на покупке наркотиков в центре Киева. Парочка была задержана при переноске пакетов из машины в магазин, в которых были составляющие взрывчатки. После недолгого сопротивления, они пошли на сотрудничество с правоохранителями Донецка и помогли выйти на руководителей операции. В работу вступила специальная команда контрразведчиков ДНР. Они то и раскрутили всю цепочку целиком.

В итоге, появился целый список причастных к убийству Александра Захарченко и Арсена Павлова. Ими стали: Андрей Байдала (Швед), Роман Червинский (начальник 5 управления ДКР), Максим Попов (замначальника), Александр Поклад (замначальника), Алексей Петров (замглавы СБУ). Кроме того, спецслужбам ДНР стал известен весь список сотрудников 5 управления ДКР СБ Украины. Контрразведчики ДНР пообещали «приехать» к каждому.