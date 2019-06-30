«Переоцененный кал»: Офицер отдела ФСБ раскритиковал вооружение РФ - АК-12 и «Удав»

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Специалисты-практики советуют применять другое оружие для боевых действий.

Новый пистолет «Удав», предназначенный для использования подразделениями спецназа, был принят на вооружение совсем недавно. Это детище оружейников из ЦНИИТочмаш, в свое время разработавшие известные виды оружия как «Вал» и «Винторез» для сил спецназа. Тут конструкторы особо не «заморачивались» и в пистолете стали использовать патрон калибра 9Х21 мм, такой же, как и в вышеназванном оружии. Этот факт явился первой причиной против использования «Удава» бойцами спецподразделения. Боеприпасы с данным калибром еще при Союзе были дорогими, а теперь и вовсе стали навес золота. К тому же, нестандартный калибр подразумевает под собой большой запас магазинов в разгрузку, а это огромный лишний вес на бойце, который можно было избежать, применив стандартный вариант. Хотя, на последнем форуме Армия 2019» был продемонстрирован «Удав» уже с измененным калибром 9Х19 мм. Пока ведутся его испытания, но есть надежда, что модификация что-то изменит в факторе дороговизны патронов.

К сожалению, не раскрывший своего имени офицер ФСБ назвал еще ряд причин, по которым он отказался бы от применения этого пистолета. Мощная отдача при выстреле происходит из-за короткого ствола при мощном патроне. Это тоже действует на нервы. Попытка снизить вес пистолета ни к чему хорошему не привела. Попробуйте прицельно пострелять из полуторокилагромового оружия с такой отдачей, да и еще снаряженный восемнадцатью патронами. «Не знаю, зачем так пиарят этот кал, - говорит офицер, - Но для меня, до сих, пор для повседневки лучшим остается ПМ, а для боевой операции Glock 18». Так же отрицательно специалист высказался и о новом автомате Калашникова АК-12.

Во-первых, планка Пикатинни по всему корпусу автомата это дань моде, говорит офицер, которая в большинстве случаях не используется, а лишь натирает амуницию и увеличивает срок чистки и обслуживания автомата. Во-вторых, прицеливание в диоптрию зависит от длины приклада, а кому эти два фактора важны в бою, что бы просто остановиться и производить регулировку под обстрелом. Да к тому, же попавшую в отверстие грязь просто так пальцем не вычистишь. В-третьих, отсечка на два патрона – кому она вообще нужна? Велась бы она высоким темпом с 1800 выстрелов в минуту – другое дело. Но при темпе 600 выс/мин ее кто-то будет использовать?

Все эти средства разработаны военными маркетологами, нацеленными на увеличение продаж своей продукции, а не инженерами-конструкторами, как было при Союзе. Поэтому, до сих пор нет, и еще долго не будет ни чего лучше, чем АК-74М. Глупо называть его «морально устаревшим». Этот термин был придуман конкурентами-производителями оружия, а специалисты из концерна «Калашников» повелись и пустились в смертельную для них «битву» - битву рекламных компаний, нацеленной на уничтожение мировой легенды.