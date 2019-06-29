«Милицейская скотина»: ПП-19 «Бизон» стал самым массовым «убийцей» в войне в Дагестане

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В 1999 году началось вторжение боевиков в Дагестан, ставшее началом Второй чеченской войны.

Вторая война началась из-за обилия засевших боевиков на территории Северного Кавказа, которые угрожали безопасности и жизням мирных жителей.

В активной боевой фазе война длилась без пяти минут год, однако фаза партизанской войны длилась аж до 2009 года.

Война была кровопролитной, но необходимый итог был достигнут и террористические ячейки были по большей части уничтожены.

Начало войны, как принято считать, ознаменовалось военным вторжения боевиков в Дагестан.

Вооружение, во время атаки на Дагестан, у обеих сторон было схоже, по мнению военных экспертов — различные модификации АК-74, ВСС «Винторезы» и пистолеты-пулеметы 19 модели, такие как «Витязь» и «Бизон».

Чаще всего, уверяет военный специалист, во время вторжения использовался «Бизон», именно из пистолетов-пулеметов, а не оружия вовсе.

ПП-19 «Бизон»

Изначально, ПП-19 «Бизон» был сконструирован Виктором Калашниковым и Алексеем Драгуновым — сыновьями легендарных оружейных конструкторов, по заказу Министерства внутренних дел РФ. Некоторые модели не заставили себя долго ждать и были поставлены на экспорт. Таким образом, предполагают эксперты, ПП-19 и попал в руки боевиков, благодаря «черными перекупщиками». Что и сделало это оружие, как выражаются эксперты, самым массовым «убийцей» в боевых действиях в Дагестане.

Многие оружейные эксперты, будто бы обомлели после выхода столь эффективной разработке, легко применимой в боевых действиях. Не найдя других слов, в народе прозвали ПП-19 прозвали «милицейской скотиной», ссылаясь на то, что название «Бизон» относит к крупному рогатому скоту.