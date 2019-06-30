Долби из всего, что есть! Спецназ Франции использует «слишком мощное» оружие в борьбе с полуголыми партизанами

Сегодня, 07:09

Французский спецназ борется с полуголыми партизанами дорогущими ракетами.

После уничтожения режима Муаммара Каддафи в Ливии Африку захлестнула волна терроризма, связанного с деятельностью международных террористических организаций. Особенно иронично то, что с этой волной терроризма пришлось разбираться европейским государствам, которые принимали участие в свержении режима Каддафи и, в первую очередь, Франции.

Французские военные вынуждены ликвидировать последствия ошибок своего руководства воюя с международным терроризмом в Мали, Центральноафриканской республике, Буркина-Фасо.

Несмотря на то, что эти военные операции начались в 2011-2012 годах, они так и не завершились успехом – спецназ Франции, несмотря на своё сверхсовременное вооружение, не в состоянии победить вооружённых сломанным и устарелым оружием боевиков. По всей видимости, для того, чтобы достичь успеха в этой войне, французские военные стали активно применять в боях с террористами новейшие противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) MMP. Несмотря на то, что на вооружении спецназа Франции состоит всего несколько десятков данных ПТРК, спецназ Франции использует «слишком мощное» оружие в борьбе с полуголыми партизанами.

Боец спецназа Франции с ПТРК MMP

Предназначенные для борьбы с танками ракеты не могут эффективно справиться с небольшими скоплениями пехоты, но, по всей видимости, отчаявшись победить терроризм честно, командование французской армии решило действовать по принципу «долби из всего, что есть!» Такой подход может привести к очень красочному, но очень затратному, с финансовой точки зрения, успеху.