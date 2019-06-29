Швейные войска России. Спецназ ГРУ получит новую форму

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Новое обмундирование спецназа вызвало непонимание экспертов.

На форуме-выставке «Армия-2019», который проводит Министерство обороны России, представляя новинки оружия и техники, состоялась презентация новой формы для спецназа ГРУ. «Принципиально новые комплекты обмундирования» вызвали у экспертов непонимание.

Первое, что бросилось в глаза – это сходство «специальной формы» спецназа ГРУ с обычной полевой формой российской армии, так называемым «военным комплектом полевой одежды» (ВКПО). Хотя, казалось бы, форма спецназа ГРУ должна отличаться от общевойсковой, как и внешне, так и по своим качествам.

Новая форма спецназа ГРУ

Эксперты считают, что данная форма спецназа ГРУ, на самом деле, является ещё одним способом зарабатывания денег со стороны Министерства обороны, дочерней компанией которого является АО «Гарнизон» (до 2014 года – «Оборонсервис»). Данная коммерческая структура была создана для того, чтобы снять с военных хозяйственно-коммерческие функции. В состав АО «Гарнизон» входят магазины сети «Военторг», через которые распространяется военная форма и атрибутика к ней. Из-за близости к Министерству обороны и специфики своей работы, данная организация давно получила народное прозвище «швейные войска». При этом, согласно неофициальным данным, АО «Гарнизон» принадлежит родственникам Шойгу. Существуют предположения, что коррупционные схемы, популярные в армии при бывшем министре обороны Сердюкове, сохранились и при Шойгу, приобретя новый ракурс, но сохранив свою суть (коррупция в области поставок обмундирования) и форму (реализация нового обмундирования через связанные с военным ведомством коммерческие структуры).

Надо отметить, что Министерству обороны свойственна весьма странная политика в области обеспечения военнослужащих обмундированием. Во-первых, зачастую закупка формы и всей фурнитуры к ней (шевроны, значки, знаки различия) производятся военными за своей счёт. Во-вторых, в рамках продвижения товаров бренда «Армия России», принадлежащего АО «Гарнизон», руководство Министерство обороны совершает неоднозначные с точки зрения имиджа поступки, вроде привлечения к сотрудничеству рэпера Тимати, известного тем, что он не был призван в армию, согласно неофициальной информации, на основании психического расстройства.

Так как торговля формой и аксессуарами к ней приносит стабильно высокий доход АО «Гарнизон», то среди экспертов сложилось мнение, что основным видом деятельности Министерства обороны стало превращение ведомства в швейную мануфактуру, несмотря на то, что в интернете достаточно много жалоб бывших и действующих военных на необходимость закупки формы за свой счёт.

Как скоро спецназ ГРУ получит новую форму не уточняется.