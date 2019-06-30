Побирайся — защищай. Офицеров российской армии связала круговая порука поборов

Сегодня, 02:42

Новый способ «финансирования» армейских нужд грозит протестами военных.

Несмотря на все заявления высших лиц страны о высоком финансировании российской армии и повышении зарплат военнослужащих, есть основания предполагать, что всё не так гладко с финансированием армии.

Действительно, армия России на каждом новом параде Победы демонстрирует новинки военной техники, но эти новинки слишком дороги, поэтому те деньги, которые тратятся из бюджета российской армии на новую технику, приходится компенсировать из карманов офицеров.

С высоких, благодаря Путину и Шойгу, зарплат офицеров российских военных заставляют отчислять определённую сумму денег на текущие нужды. Военные вынуждены из своего кармана платить за ксероксы, принтеры и компьютеры. Офицеры на свой счёт закупают всю фурнитуру для формы – нашивки, шевроны, звёздочки на погоны.

Всё это может быть вызвано тем, что из скромного российского военного бюджета уходит слишком много денег на новую технику, а на текущие нужды войсковых частей просто не остаётся денег.

Военный бюджет России умещается в сумму в 64 млрд долларов. На первый взгляд, это немалая сумма денег, но нужно учитывать, что сумма гособоронзаказа на 2300 новейших танков Т-14 «Армата» составит 8,9 млрд долларов, то есть, почти одну восьмую оборонного бюджета страны. А ведь есть ещё Су-57, модернизация и ремонт единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов» и множество других типов новейшей российской бронетехники. При таких тратах на технику не удивляет, что офицеров российской армии связала круговая порука поборов, вызванных необходимостью покупать офисную и компьютерную технику.

При этом нельзя забывать, что бюджет французской армии на 2,4 млрд превосходит военный бюджет России. Франция, так же как и Россия, содержит океанский флот с собственным авианосцем, ведёт военные операции за пределами Франции в Афррике и на Ближнем Востоке. При этом во французской армии служат 222 тыс человек, а в российской 1 млн военнослужащих и около 900 тыс гражданских специалистов. В таком случае, становится заметной разница между тем, как распределяются военные бюджеты в двух странах и почему российские офицеры вынуждены докупать всё за свой счёт.

Пока российская армия вынуждена существовать по принципу «побирайся – защищай», весьма велик риск роста протестных настроений среди военных. Военные – такие же люди, как и простые «гражданские» россияне. Они точно так же недовольны пенсионной реформой, а круговая порука военных поборов на всё от бумаги для ксерокса до погон на форму может лишь добавить постоянное «фоновое» недовольство, на которое будут наслаиваться глобальные социальные потрясения общенационального масштаба, вроде всё той же пенсионной реформы. В таком случае, некоторые аналитики прогнозируют даже вероятность попытки военного переворота. Как известно, поводом Февральской революции 1917 года, в результате которой свергли императора Николая II, стали очереди за белым хлебом в Санкт-Петербурге, наложившиеся на затяжной социальный кризис. Не станут ли покупные нашивки на форму таким же поводом для организованного недовольства?