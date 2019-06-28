Почему российский Су-57 лучше китайского J-20 объяснили в США

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В превосходстве истребителя ВКС РФ убеждено издание The National Interest.

Россия и Китай активно догоняют США в разработке самолетов пятого поколения. И российский Су-57, и китайский J-20 активно сравнивали с F-22 и F-35, однако достаточно редко две новики сравнивали между собой. Именно такое сравнение провело издание The National Interest.

По мнению издания, в чисто истребительном бою Су-57 одержит победу, причем без особых проблем, и тут надо уточнить причину. Дело в том, что Су-57 - это истребитель, предназначенный для уничтожения других самолетов пятого поколения. Все, что собрано в этой машине направлено на обнаружение стелс самолетов и их поражение. Радарные комплексы и сенсорное оснащение позволяет вначале обнаружить примерное расположение вражеского истребителя, а затем с помощью более узконаправленных комплексов направить в него вооружение. При этом сам Су-57 обладает весьма умеренными возможностями в области незаметности, но российское командование и не планировало делать самолет слишком незаметным.

Су-57

J-20 - это самолет, сделанный по шаблону американской школы – это универсальный истребитель – бомбардировщик, который вследствие универсальности одинаково уступает как специализированным истребителям типа Су-57, так и штурмовикам. J-20 превосходит Су-57 в обнаружении наземных целей и незаметности, однако на голову проигрывает в скоростных характеристиках и маневренности. Двигатели J-20 всего лишь копия устаревших АЛ-31ФН, которые уступают даже двигателям первого этапа, стоящим на Су-шке, и на голову проигрывают готовящемуся «иделию-30».

J-20

В воздушном бою у китайца нет не единого шанса, однако это и не удивительно, учитывая что самолеты создавались под разные задачи.