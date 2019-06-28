В армии появится беспилотник, замаскированный под птицу

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Дрон-разведчик в виде совы показали на форуме «Армия-2019».

Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Знаменитое выражение «Совы не то, чем кажутся», произнесенное одним из персонажей культового сериала Твин Пикс, получило неожиданное объяснение. На военно-техническом форуме «Армия-2019», проходящем в эти дни, был продемонстрирован новый БПЛА (беспилотный летательный аппарат), выполненный в виде парящей совы.

Данная конструкция, по словам разработчиков из инновационного технополиса «ЭРА», позволит БПЛА эффективно маскироваться, становясь визуально неотличимым от фауны. При этом, был отмечено, что выглядеть дрон сможет не только как сова, но и как другие хищные птицы и, более того, сможет даже имитировать их крики.

Однако, эти достоинства аппарата накладывают на него и определенные ограничения: из-за относительно небольших размеров функционал беспилотника оказывается не слишком велик. Так, в частности, на форуме была упомянута только возможность использования на нем лазерного дальномера-целеуказателя, интегрированного с системой «Глонасс». Это, конечно, не слишком впечатляет, но, с таким функционалом дрон точно сможет содействовать авиации в наведении на цели управляемого вооружения.

Пойдет ли машина в большое серийное производство пока не известно, однако как минимум несколько сов могут появиться в небе Сирии уже совсем скоро.