Спецназ США потерял двух человек в Афганистане

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Как минимум один из погибших был «Зеленым беретом».

Спецподразделения армии США в Афганистане в очередной раз понесли потери, попав в засаду. Инцидент произошел 25 июня в провинции Урузган, когда группа американских «Зеленых беретов» (армейский спецназ) и солдат ВС Афганистана осуществляла патрулирование местности.

Во время патрулирования, группа подверглась неожиданному нападению боевиков в результате которого погибли два спецназовца: мастер-сержант Майкл Б. Райли из 10-й группы ССО и взрывотехник сержант Джеймс Дж. Джонсон. Об этом 26 июня сообщило издание Military Times. Были ли потери среди афганских солдат и боевиков не уточняется.

Известно, что Майкл Райли ранее уже как минимум 5 раз бывал в командировках в Афганистане и считался специалистом по контрпартизанской борьбе. Он и Джеймс Джонсон оба имели боевые награды.

Мастер-сержант Райли с печально известным автоматом FN SCAR

Примечательно, что в качестве оружия Райли последовательно использовал штурмовую винтовку FN SCAR, многократно критиковавшуюся за частые осечки и уже становившуюся ранее причиной гибели нескольких солдат ВС США. Именно с FN SCAR jy был сфотографирован за несколько дней до своей трагической гибели.

Данный инцидент оказался очередным звеном в длинной цепи смертей американских солдат из-за неисправностей оружия.