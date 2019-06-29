Рыба гниёт с головы: Спецназ «отучат» от иностранного оружия

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Поголовное увлечение западным оружием вредит имиджу спецподразделений.

В России усиливаются настроения идеализации и популяризации западного вооружения. Теперь оно преподносится как оружие для профессионалов, а его недостатки, типа слабой надежности, возводятся, чуть ли не в достоинства словами: «нормальный военный загрязнения не допустит» – как будто бы боец может существенно повлиять на загрязнения оружия в бою. Конечно же, этой популяризации способствуют также и положительные свойства этого оружия – чаще всего оно более удобно, имеет более кучный бой и в целом отличается высоким качеством изготовления.

По крайней мере, для профессиональных бойцов такое оружие и вправду лучше отечетсвенного АК-74, а иногда и старых образцов оружия спецназа – образцы, подобные «Винторезу», эффективны далеко не на всех дистанциях. Что уж говорить, если даже великолепная «Альфа» часто выбирает AR-15 и аналогичные ей системы.

Немецкая винтовка HK-417 у бойца «Альфы»

Однако стоит отметить, что именно увлеченность спецназа этим оружием продуцирует мнение, что отечественное вооружение устарело и вообще не слишком-то пригодно для современной войны. И, видя иностранное оружие у элиты спецназа, этими упадническими настроениями начинает проникаться и остальная часть армии - рыба, как говорится, гниет с головы. Именно поэтому государство в последние годы активно озаботилось разработкой новых перспективных отечественных оружейных систем, ориентированных, в первую очередь, на спецподразделения.

ШАК-12

Новые системы, а также доведенные до ума советские разработки являются передовыми не только для РФ, но и для мира в целом. АЕК-971 все же был принят на вооружение для спецназа в доработанном виде со значительно улучшенной эргономикой и всеми необходимыми планками. Однако, помимо этого, он оснащен сбалансированной автоматикой, которая была изначально встроена в конструкцию, тем самым обеспечивая невиданную ранее стабильность и точность огня. ШАК-12 - это вовсе целый комплекс, разработанный специально под требования спецназа в тесном сотрудничестве с его представителями. Он позволяет убрать недостатки «Винтореза» и других систем под старый патрон 9х39. Кроме этого, для более общих операций есть малогабаритный автомат АМБ-17, который сохраняя достоинства АК-подобных систем, получил высокую точность и крайне малый вес – 2,5 кг.

Новый А-545

Эти новые системы, созданные специально для спецподразделений, явно превосходят западные аналоги. С их помощью спецназ перестанет опираться на западные образцы и наконец-то покажет силу российского оружия.