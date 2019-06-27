Французский спецназ вооружился российским оружием

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Элитное спецподразделение RAID активно использует дробовики из России.

«Сайга-12», и её более дорогой аналог «Вепрь-12» — это ружья отечественного производства, использующие одну и ту же идею — «а что если сделать АК в калибре дробовика?». Надежные, скорострельные, и крайне эффективные — это оружие пользуется огромной популярностью не только в РФ, но и в других странах.

Именно российские дробовики приняло на вооружение французское подразделение Raid. Это подразделение оснащается по последнему слову техники, самым лучшим из того, что производит современный оружейный сектор. Выбор российского ружья это явное признание его превосходства над конкурентами.

Французский спецназовец с «Вепрем-12»

Продукция «Молот-армз» — это «айфоны» от мира оружия — дорогие и сделанные из сверхкачественных материалов, они доводят идею надежного ружья до практического идеала. Вместо платформы АК «Молот» использует более надёжный и износоустойчивый РПК. Это делает оружие вообще неубиваемым, что, в свою очередь оправдывает значительное увеличение цены.

Продукция компании настолько хороша, что даже санкции не помешали НАТО принять её на вооружение — Вепрь-12 официально стоит в списке стандартом этой организации. Вепрь-12 также был закуплен и американским SWAT, но в этом случае, все же, санкции помешали полному исполнению сделки. Если новые «Вепри» и покупаются, то скрытно, без использования официальных каналов поставки.

Вероятно, если бы не политика, все армии мира давно бы перешли на вооружение российского образца, но, пока что они принимают только те образцы, которые вообще больше нечем заменить.