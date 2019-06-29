Далеко, тихо, точно! Верные ВСС «Винторез» и АС «Вал» до сих пор служат спецназу России

Сегодня, 16:00

Главным требованием к разработчикам оружия был фактор незаметности в боевых действиях.

После проведения Олимпиады в Москве в 1980 году министр внутренних дел СССР Николай Щелоков поставил задачу перед оружейниками ЦНИИТочмаш создать оружие, предназначенное для проведения боевых операций силами войск специального назначения МВД СССР. Критерии к оружию предъявлялись следующие: Иметь небольшой вес и габариты, по сравнению с армейскими аналогами оружия. Образцы должны быстро складываться в небольшой чемоданчик. Устранить шум и отдачу при выстреле. Эффективная работа в городских условиях при стрельбе до 400 метров.

Первые наработки нового вида оружия, показали, что придется разрабатывать новый патрон, которым в дальнейшем стал патрон калибра 9Х39 мм. В 1987 году конструкторы под руководством П. Сердюкова представили на обозрение винтовку снайперскую специальную «Винторез». И в том же году она была принята на вооружение частей специального назначения войск КГБ и разведывательно-диверсионных групп ВС СССР. В бесшумный снайперский комплекс входила сама винтовка, 9-мм снайперский патрон и оптический прицел. ВСС «Винторез» предназначался для поражения цели с помощью снайперского выстрела там, где требовалось бесшумность и беспламенность стрельбы.

Заявленный ресурс винтовки составлял полторы тысячи выстрелов, но при должном уходе за винтовкой ресурс растягивался до пяти тысяч выстрелов. Принцип «далеко, тихо, точно» как раз соблюдается в ВСС «Винторез». Хотя винтовка и имеет режим ведения автоматической стрельбы, эксперты не рекомендуют злоупотреблять этим видом. Люфты между рабочими поверхностями оружия оставлены минимальными, и пороховой нагар начинает отрицательно сказываться на работе всего механизма винтовки. Поэтому, чистка оружия желательна после каждой серии отстрела. Конструкция «Винтореза» была признана удачной и легла в основу создания в 1986 году автомата специального «Вал». В конструкции автомата применили складывающийся приклад, пистолетную рукоять, возможность ведения автоматической стрельбы без «залипания» механизма и магазин большой емкости. Пользователи и эксперты по оружию отмечали в числе достоинств небольшие габариты и вес винтовки и автомата, хорошую кучность стрельбы, быструю разборку и сборку, глушитель и высокую надежность механизмов. Но были и недостатки. Среди них отмечалось невысокая дальность стрельбы, малая емкость магазина, большая крутизна траектории пули, дорогие патроны и обслуживание.

Как бы там ни было, ВСС «Винторез» и АС «Вал» были приняты на вооружение для спецназа сначала в СССР, а затем и в России. Пройдя многие горячие точки на территории России и СНГ, они заслужили свое почетное место в рядах сил специального назначения.