Оружейники России отказываются от русскоязычных названий

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Новые модели карабинов будут называться по-английски.

Новый отечественный карабин получил удобное для западного покупателя название вместо классических российских обозначений. Карабин TR3 (ранее «Сайга АК-12») – это гражданская версия уже прославившегося АК-12, которая отличается от последнего отсутствием режима автоматической стрельбы, а также невозможностью вести огонь со сложенным прикладом. Эти изменения внесены для соблюдения законодательства РФ.

Это не первый подобный инцидент за последнее время, ранее «Сайгу 107» переделали под популярный на западе калибр 5,56х45 и назвали все это SR-1. С большой долей вероятности это делается для возможно увеличения продаж за границей, правда, при этом, похоже, Концерн Калашников не учитывает, что АК и «Сайга» на Западе уже давно являются своеобразным брендом. Именно оружие с этими литерами хотят приобретать стрелки. Так в очередной попытке «подмазаться» к западной аудитории Концерн Калашникова может не только не увеличить продажи, но и вовсе уменьшить их. Отечественный охотник и вовсе может не понять нового веяния – TR3 звучит непонятно, сразу и не скажешь по названию что это, в каком калибре, и для чего.

Похоже, Российские производители все меньше рассчитывают на домашний рынок, пытаясь полностью переориентироваться на экспортные поставки, чем это в итоге закончится - пока не понятно, но сейчас это выглядит весьма странно и вызывает вопросы.