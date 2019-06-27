По три богатыря: «Славянское братство-2019» научило воевать русских, белорусов и сербов

Вчера, 23:30

Совместные учения помогли отработать слаженное взаимодействие десантников трех стран.

Аэродром «Ковин» в Сербии стал полигоном отработки действий, направленных против потенциальных террористических организаций. Программа учений рассчитана на двухнедельный формат мероприятий и проходила с 14 по 27 июня. На время военных сборов в ходе учения были задействованы примерно 600 военнослужащих из России, Сербии и Белоруссии. Сербия как страна хозяйка представила 300 своих бойцов. Россия привезла 200 псковских десантников. И 100 белорусских солдат приняли участие в учениях.

Учения были разделены на несколько этапов. Первый этап включал в себя отработку задач по контртеррористической стратегии и занятия по воздушно-десантной подготовки. Замысел таков: десантники, совершив перелет на российских ИЛ-76, производят скрытное десантирование в районе аэродрома «Ковин», где расположилась условная база террористов, с захваченными заложниками. Отработка действий десантников прошла на высшем уровне, отметил заместитель руководителя учений с российской стороны полковник Кенес Кужахметов. База была захвачена, заложники не пострадали.

В ходе второго этапа сводное подразделение трех стран должно было форсировать водную преграду, высадиться на незнакомый берег и уничтожить лагерь условного незаконного формирования (НВФ). Наблюдавший за данным этапом представитель со стороны российских ВС Алексей Наумец отметил, что форсирование реки Дунай и высадка прошли успешно. Лагерь был уничтожен.

Третий этап включал в себя сухопутную проверку подразделений. Десантникам предстояла преодолеть определенный отрезок пути и с ходу провести штурм здания, в котором скрылись условные боевики с заложниками. И на этот раз задача была успешно выполнена.

Военные учения «Славянское братство» проводятся в пятый раз и последовательно в каждой из стран, принимающих участия в данных учениях. «Славянское братство» является самым крупным военным мероприятием по массовому охвату иностранного контингента, действующих в рамках совместной коалиции. Учения позволяют отработать систему совместного взаимодействия спецподразделений- партнеров и освоить новые театры боевых действий. Но самое главное, учит воевать русских, белорусов и сербов на одно стороне, держась друг за друга.