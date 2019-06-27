Израильский кло(у)н: Нацгвардия Украины активно принимает «Форт-221» на вооружение ВС

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Переделка оружия коснулась лишь возможности использовать патроны советского производства.

В марте 2014 года Национальная гвардия Украины приобрела статус военного формирования с правоохранительными функциями. Это дало возможность расширить численность военнослужащих до шестидесяти тысяч солдат за счет привлечения добровольцев. И тут же резко встал вопрос по оружию, которое будет закреплено за каждым гвардейцем. Десоветизация страны требовала отказа от старых, но еще вполне рабочеспособных «калашей», которых скопилось большое количество еще со времен СССР. Нацгвардия Украины была призвана стать образцом патриотизма и доблести в нынешнее неспокойное время. А как стать этим образцом, когда бойцы шагают в строю с одним из пережитков прошлого, от которого данные подразделения и старается уберечь основное население страны. Вот тут и вспомнили, что еще в 2008 году Винницкий оружейный завод подписал контракт с израильскими оружейниками на разработку совместной штурмовой винтовки. Совместная разработка – это конечно сильно сказано. Евреи просто продали схему сборки своей винтовки TAR-21 украинцам, да и еще обязали первое время приобретать комплектующие у них, пока сами не научатся делать. TAR-21, а попросту «Тавор» применялась израильскими коммандос еще со времен войны с Ливаном, а также во многих мелких межэтнических стычках планеты, чем и создало для себя базу отзывов, как положительных, так и отрицательных. Именно на этом основании, выбор пал на «Тавор». Но приобретенная лицензия на изготовление винтовки не предусматривало переоснащение. Единственным изменением после «переделывания» оружия с израильского на украинский лад стало изменение в его названии – «Форт-221». А это значит, что уровень патриотизма уже достаточно высок, что бы нацгвардия активно приняло на вооружение украинскую штурмовую винтовку «Форт-221»

Конструкция винтовки сделана по схеме булл-пап, это когда спусковой крючок находится впереди магазина и ударного механизма. Данная схема позволяет сокращать общую длину оружия. Приклад и ствол расположены на одном уровне, что увеличивает точность попадания в цель. Корпус оружия изготавливается из армированного пластика, чем достигается две цели: хороший запас прочности и малый удельный вес оружия. Но есть и недостатки. И главный из них, его стоимость – 1000 долларов за штуку. Плюс его содержание. Правда оружейники все-таки нашли хоть и маленький, но способ экономии. Они переделали этого израильского клона под советский калибр пули 5,56 мм, коих на складах украинских ВС скопилось на много лет вперед.