Кадыров намекнул, что чеченский спецназ может захватить Тбилиси за один день?

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В Telegram Кадыров дал понять, что спецназ Чечни захватит столицу Грузии за считанные часы.

В конце июня Рамзан Кадыров опубликовал обращение в своем канале в Telegram. Он напомнил, что расстояние между Грозным и Тбилиси составляет всего 200 километров. Это можно расценивать как угрозу. Именно поэтому, в случае непредвиденных боевых действий, ответ может быть очень жестоким.

Началось же все с того, что вечером 20-го июня около грузинского здания парламента начались волнения масс в связи с тем, что российский депутат занял кресло грузинского спикера. Радикалы усмотрели в этом намек на российское влияние. В ходе акции протеста оппозиция требовала отставки всего действующего парламента. Людей разогнали, но без жертв не обошлось.

Рамзан Кадыров же высказался о короткой войне между Грузией и Россией одиннадцать лет назад. Тогда грузны, экипированные в новое обмундирование от США, проиграли российским солдатам, у которых тогда подготовка была в разы хуже нынешней.

Уже сейчас русофобские настроения вредят Грузии. Владимир Путин подписал указ, запрещающий россиянам въезд в соседнее государство. И это в самый разгар сезона. Эксперты считают, что Грузия потеряет на этом огромные деньги, так как Грузия для россиян – излюбленное место отдыха.