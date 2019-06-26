Позирование для фотографий в боевые учения Франции и России. Кто не боится испачкаться?

Сегодня, 15:22

Аналитики сравнили фотографии с учений французов и россиян.

Французский спецназ Marine сейчас проходит обучение в Африке. В Сеть попали фотографии с этих учений. На них видно, что применялся фотошоп. Аналитики это вычислили благодаря сильной детализации объектов и высокому качеству самих фото. Закрались сомнения, что они являются постановочными.

В противовес военный эксперт выложил фотографию российского спецназа ОБрСпН ЮВО на учениях. Русских явно тяжело заподозрить в преднамеренном позировании для снимков или использовании инструментов для улучшения фотографий. На карточках видны суровые реалии жизни солдат.

Фотоотчет из России показал на сколько сложными и буквально грязными бывают будни спецназовцев, тогда как французская сторона решила продемонстрировать «красивую» сторону жизни военных.

Но не стоит делать поспешных выводов. Безусловно, французских солдат можно поднять на смех и обвинить в том, что удачное фото важнее выполненного задания. Но и в российском фотоальбоме найдутся явно постановочные и отретушированные снимки.