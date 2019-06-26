Наручники «Нежность»... Росгвардия готовится разгонять новые митинги?

Сегодня, 15:11

Росгвардия готовиться разгонять митинги «новьем».

Баллончики со слезоточивым газом, наручники «Нежность», дубинки-электрошокеры, гранатометы – это еще не полный список того, что Росгвардия закупила для разгона митингующих с улиц страны. Стоимость этого «добра» варьируется от 10-ти миллионов рублей.

Чего только стоит один гранатомет РГС-33. Это чудо техники стреляет 40-миллиметровыми гранатами «Лафет». Эти гранаты не бьют на поражение, зато могут выпускать слезоточивый газ, резиновые пули и светозвуковые снаряды. Применение: от наведения порядков на улицах, до штурма зданий.

Второй достойный внимания экземпляр – стреляющая дубинка-электрошокер «Зевс» 2 ДК 111 и все его разновидности.

Особенностью этой дубинки является то, что она может выстреливать специальными электрошоковыми картриджами на расстояние от трех до пяти метров. Разумеется, приспособление поражает током человека и во время прямого удара. Мощность такого оружия – три вольта, напряжение – 90000 вольт.

Несложно догадаться, что означают такие закупки Росгвардии. Для разгона новых митингов. Однако, не стоит забывать, что пользоваться направо и налево такой техникой никто не будет. Мирные граждане, вышедшие на улицы, чтобы выразить свой протест против тех или иных людей, в какой-то момент превратиться в разъяренную толпу, что чревато многочисленными жертвами.

Однако аналитики, видимо, настроены скептически. Масштабные закупки техники, оружия и обмундирования для силовиков означают, что с нарушителями покоя разговор будет короткий.