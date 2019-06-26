«Сигма» все еще существует? Забытый отряд может защищать РФ под грифом «Секретно»

Сегодня, 14:58

В рамках слегка провальной выставки «Армия-2019» на обозрение был представлен новейший образец беспилотников.

Суть работы «Ланцета» (так называется новый аппарат) такова: беспилотник как бы зависает в воздухе и оттуда атакует врага, сам выступая снарядом.

Такая «самоотверженность» со стороны беспилотного самолета навеивает воспоминания о Второй Мировой Войне. Истории известны случаи, когда летчики-герои Красной Армии шли на таран вражеских самолетов, жертвуя своими жизнями ради благого дела.

В те времена на себя такую миссию брали пограничники НКВД. Теперь их место занимают солдаты ФСБ РФ. Но время не стоит, и методы борьбы с агрессорами тоже меняются.

В «лихие 90-е» Погранслужба была отдельным ведомством. В то время в ее составе сформировали спец отряд «Сигма». Он интересен своей тесной связью с ведомством ГРУ, так как задачей отряда было проведение спецопераций на границах Российской Федерации, а также на территории чужих государств. В начале 2000-х пошли слухи о роспуске данного спец отряда. Однако через несколько лет в массы просочилась информация о том, что «Сигма» на самом деле все еще существует, функционирует, но только под грифом «Секретно» и другим рабочим названием. Согласно этой же информации, специальный отряд входит в состав Пограничной Службы ФСБ России.

Доподлинно выяснить правдива ли эта информация не удалось. Однако, если допустить, что правдива, легко догадаться, что задачи нынешней «Сигмы» вряд ли отличаются от старых. Как известно, в случае объявления войны пограничники первыми примут на себя удар. Вот тут-то и могут пригодиться новые беспилотники «Ланцет». Ради избежания огромного числа жертв среди летчиков.