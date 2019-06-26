Сегодня, 11:05

Причина успехов американцев и англичан — халатность российских солдат.

Британец Элиот Хиггинс вместе с 8 волонтерами создали интернет площадку Bellingcat в далеком 2014 году. Интернет-издание занимается расследованиями и публикацией статей, который напрямую касаются раскрытия каких-либо государственных или военных секретов или преступлений.

Название Bellingcat, или «кот с бубенцом», было выбрано не случайно. Это отсылка на басню Эзопа в интерпретации Льва Толстого, рассказывающая то как мыши надели колокольчик на кота, чтобы знать о его приближении, о приближении врага.

Со дня своего открытия, площадка завоевала мировую популярность среди любителей «покопаться в чужом белье». В скором времени, Bellingcat привлекла к работе множество людей, в том числе и американских блогером, чьи «успехи», не могли остаться незамеченными.

Методы остались прежними — видео с YouTube и посты в социальных сетях, прибавилось лишь энтузиазма.

Разведчики-самоучки могут отыскать что и кого-угодно с помощью простых Google Maps, необходимо лишь терпение.

Именно благодаря совместным усилиям американских блогеров и британского издания, «животный колокольчик» смог провести расследование о павшем российском беспилотнике «Форпост» на территории Украины в 2015 году.

Российские пользователи о расследовании падения беспилотника

31 мая 2015 года, «бубенцы кота» опубликовали отчет о том, как Минобороны России «спекулирует» снимками со спутника, что позволило российской стороне обвинить Украину в подрыве малайзийского «Боинга» рейса MH-17.

Хиггинс смог найти фотографии «подрывника», стоящего за рулем ЗРК «БУК».

С тех пор вся компания «животного колокольчика» стала фактическим врагом российского государства. Против деятельности Хиггинса и его сподвижников вылился большой объем критики — правдивость его выводов стала под большой вопрос. А россияне, названные компанией Bellingcat «троллями», стали пытаться проверять действительный самого Элиота на достоверность.

Рассекречивание остальных тайн Минобороны РФ американскими блогерами так и не стало какой-либо угрозой, способной подорвать авторитет государства на мировой арене.