Неправильные пчёлы: ВДВ России «кормят» британцев своим опытом?

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Лондон решил по-новому организовать своих парашютистов.

Воздушно-десантные войска всегда являлись элитой любой армии мира. Эти армейские подразделения предназначены для быстрых и кровопролитных штурмовых операций, в которых высок риск больших потерь. Эта обречённость на смерть обеспечивает не только высокий уровень боевой подготовки бойцов-десантников, но их статус элитных частей любой армии мира.

Впервые воздушно-десантные войска были успешно использованы во время Второй Мировой войны всеми участниками данного конфликта. Исторически сложилось так, что в наибольшем количестве военных операций в Европе принимали участие британские десантники, ставшие после 1945 года главной ударной силой Лондона. Английские парашютисты принимали участие во всех военных конфликтах послевоенной Великобритании, превратившись в наиболее боеспособный род войск британской армии.

Однако, современные проблемы требуют современных решений.

В 1999 году устоявшаяся система организации британских десантных войск в несколько разных полков претерпела радикальные изменения – все полки были сведены в одну бригаду, получившую название 16-й десантно-штурмовой бригады. Вопреки своему названию, она объединила в себе почти два десятка войсковых единиц от роты до полка, преимущественно десантных. Однако, в 16-й десантно-штурмовую бригаду включили так же и гвардейский полк королевской кавалерии. Эта реорганизация произошла в 1999 году, когда британские военные своими глазами увидели, на что способны российские ВДВ.

В 1999 году российские десантники совершили так называемый «Бросок на Приштину». Такое название получила военная операция российских ВДВ по захвату косовского аэропорта Слатина рядом с городом Приштина. Данная операция была проведена российскими войсками для того, чтобы предотвратить геноцид сербского населения Косово местными радикальными террористами.

Посмотрев на успех этой операции, военное командование Британии пришло к выводу, что возможно позаимствовать российский опыт для своих десантных частей. Получилась уникальная ситуация, когда ВДВ России «кормят» британцев своим опытом.

События 2014 года, показавшие то, с какой скоростью «вежливые люди» действовали в Крыму, могли привести Лондон к мысли о том, чтобы ещё раз скопировать опыт России. В этот раз он коснулся организации групп глубинной разведки, которые были преобразованы из взводов в высокомобильные подразделения в 3-5 солдат.

Таким образом, британские десантники стали неправильными пчёлами. Оставаясь частью войск НАТО они стали активно перенимать российский опыт, пользуясь наработками российских ВДВ.